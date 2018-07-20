Bekçi alımı ne zaman 2018 bekçi alımı şartları başvuru formu

Bekçi alımı için düğmeye basıldı, Erdoğan 7 bin bekçi alımı için düğmeye bastı Bakan Soylu bekçi alımı için kolları sıvadı. Türkiye'nin farklı illerinde gece mahalle ve çarşılarda görev yapacak toplam 7 bin bekçi alınacak. Peki bekçilik başvurusu ne zaman, nereye ve nasıl yapılacak, kimler bekçi olabileceki bekçilik başvuru şartları neler oldu? Bekçileri zorlu bir süreç bekliyor. Öncelikle bekçiler toplam 3 sınaca girecek. Yazılı sınav, fiziki sınav ve sözlü sınav. Tüm sınavların ortak puan değerlendirmesi alınacak ve bekçi alımı o puan üzerinden yapılacak.

Bekçi alımı için 7 bin kişilik alımın başlayacağı ve bundan hariç 10 bin kişilik atamanın daha yapılacağına söyleyen Bakan Süleyman Soylu sıklıkla soruların korucu alımlarına da değinerek bu sene 5 bin güvenlik korucusu köy korucusu alımı yapılacağını belirtti. Mahalle bekçisi alımlarının Aralık ayında olması bekleniyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN: 17 bin bekçi alımı için bakanlık yazılı ve sözlü sınav yapacak. Bekçilik sınavı sonuçlarına göre 17 bin bekçi görev yerlerine gönderilecek. Peki bekçi maaşları 2018 yılında ne kadar olacak, 17 bin bekçi ne kadar maaş alacak? Öncelikle 17 bin bekçi kontenjanının ilk 7 binlik bekçi dilimi için iller ve alınacak bekçi sayıları belli oldu.

YAŞ VE BOY ŞARTI: Bekçi alımı için adaylar yazılı ve sözlü iki sınavdan geçecek. Bekçi olmak isteyen adaylar 18 yaşından küçük 31 yaşından büyük olmayacak, ayrıca adayların ilkokulu bitirmiş olmaları da şart. 2 Mart 2018 tarihli resmi gazete'de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği ile sözlü sınav, yazılı sınavdan sonraya alındı. Bekçi alımı sözlü sınavı daha sonraki aşamada yapılmaya devam edecek.

BEKÇİ ALIM SÜRECİ NASIL DEVAM EDECEK: Bu yıl yapılacak alımlar için detaylar belli değil ancak, geçtiğimiz yıl yapılan bekçi alım sınavları için açıklanan detaylar şunlardı;

İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulacak.

Adaylardan, Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen miktarda sınav ücreti alınacak.

YAZILI SINAV NASIL OLACAK: Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kâğıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI: Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

SÖZLÜ SINAV: Sözlü sınavda adaya, genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek. Adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak. Toplamda 70 puanı geçmek koşulu aranacak.

TOPLAM PUAN ESAS ALINACAK: Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak.

Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türk Vatandaşı olmak, ilkokulu bitirmiş olmak, askerliğini bitirmiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak. Memuriyete engel bir hali bulunmamak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

Türkiye geneli çarşı ve mahalle bekçisi alım başvuru şartları şöyledir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak (İçişleri Bakanlığı gerektiğinde ilkokul yerine eğitim şartını yükseltebilecek)

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir.