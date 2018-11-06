Bekçi alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanır-2018

2018 1. dönem bekçi alım sınavları yurt genelinde belirlenen sınan merkezlerinde devam ediyor. Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylar daha sonra parkur sınavına girdiler ve son olarak da sözlü sınav yani mülakat sınavına girdiler. Peki mülakat sonuçları ne zaman açıklanır, sözlü sınav sonuçları 2018 yılı bitmeden erişime açılır mı?

10 bin bekçi alımı için son düzlük olan mülakat sınavı sonuçlarının 2018 yılı bitmeden kasım sonu, aralık ayı ilk haftası gibi açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda ilk aşaması yapılan 7 bin bekçi alımı sınavının ardından bekçilik mülakat sınavına giren binlerve aday için bakanlık çıkmış soruları yayınlamıştı. Peki bekçi alımları sözlü mülakat sınav soruları neler?

2018 2. Bekçi başvurusu yapma sayfası İçişleri Bakanlığı tarafından yakın zamanda erişime açılacak.

17 bin bekçi alımı için düğmeye basıldı ve bekçi olma başvuru şartları açıklandı. Türkiye'nin çeşitli illerinde çarşı ve mahallelerde görev yapacak bekçiler nasıl başvuru yapacak, nereye başvuru yapacak sorularının yanıtını arıyor.

17 bin bekçi alımı için bakanlık yazılı ve sözlü sınav yapacak. Bekçilik sınavı sonuçlarına göre 17 bin bekçi görev yerlerine gönderilecek. Peki bekçi maaşları 2018 yılında ne kadar olacak, 17 bin bekçi ne kadar maaş alacak? Öncelikle 17 bin bekçi kontenjanının ilk 7 binlik bekçi dilimi için iller ve alınacak bekçi sayıları belli oldu. Bekçi alımı için adaylar yazılı ve sözlü iki sınavdan geçecek. Bekçi olmak isteyen adaylar 18 yaşından küçük 31 yaşından büyük olmayacak, ayrıca adayların ilkokulu bitirmiş olmaları da şart. 2 Mart 2018 tarihli resmi gazete'de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği ile sözlü sınav, yazılı sınavdan sonraya alındı. Bekçi alımı sözlü sınavı daha sonraki aşamada yapılmaya devam edecek.

Çarşı ve mahalle bekçiliği eski alımlarda çıkmış sözlü mülakat soruları

Neden bekçi olmak istiyorsun?

Kendinden kısaca bahseder misin?

İyi bir çarşı ve mahalle bekçisi olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?

15 Temmuz hakkındaki fikirlerin nelerdir?

FETÖ hakkında düşüncelerin ve bilgin nedir?

Hangi okulda okudun? Hangi yurtlarda kaldın?

Bekçi olmazsan ne olursun?

Bizim yerimizde olsan kendine hangi soruları sorardın?

Başkanlık sistemi nedir?

PYD nedir? Hakkında bildiklerinizi anlatınız.

Kanunsuz bir eylem görürsen bekçi olarak ne yaparsın?

Seni neden bekçi olarak aramıza alalım?

Bize bekçinin sahip olması gereken yeteneklerden bahset.

Bir mahallede bekçi olarak nasıl davranmalısın?

Esnafla nasıl iletişimin olmalı?

Bekçiler asayiş için önemli mi?

Neden bu mesleği seçtin?

Maddi kaygılarla mı bekçi olmak istiyorsun?

Bekçilik sana ne kazandıracak?

Ülkemizde neden bekçilere ihtiyaç var?

Bekçi ile polis arasındaki ilişki nasıl olmalı?

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş amacı nedir?

Robotların insan hayatına olumlu etkilerinden bahsediniz.

Dijital delil nedir?

Yunanistan ve Türkiye arasında karasuları mil sorunu nedir?

Meclis soruşturması nedir?

İki taraflı ajan ne demektir?

NATO nedir?

Sponsor nedir?

Öz yönetim nedir ?

1982 anayasası ilk 3 maddesi nedir?

Öz savunma nedir?