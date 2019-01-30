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Bekçi alımı 2019 illere göre dağılımı nasıl-hangi ile kaç bekçi alınacak

Bekçi alımı 2019 illere göre dağılımı nasıl-hangi ile kaç bekçi alınacak

Çarşı ve mahallelerde kolluk kuvvetlerine destek amaçlı 10 bin bekçi alımı yapılacağını 2018 yılında ilanla duyurulmuştu. Peki 2019 yılında bekçi alımı ne zaman yapılacak, 2019 bekçi alımı başvurusu nasıl doldurulacak? 2018 yılında 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edilmişti. Şimdi gözler 2019 yılındaki bekçi alımlarında.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 13:20 - Güncelleme: 30-01-2019 13:20

2019 yılının başlaması ile birlikte bekçi alımı ne zaman ve bekçi alımı 2019 yılında hangi illere yapılacak sorusu merak konusu oldu. Halkın can ve mal güvenliğinin korunmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olması amacıyla bekçi alımları 2019 yılında da sürmeye devam edecek. Peki, 2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?

Geçtiğimiz aylarda, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edilmişti ve binlerce bekçi adayı başvuru tarihleriyle ilgili araştırmalara başladı.

10 BİN YENİ KADRO: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

TARİH NETLEŞTİ Mİ: 13 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan 10 bin bekçi alımı kadro ihdasının ardından alım tarihi hakkında herhangi bir ilan duyurusu gelmedi.

Söz konusu istihdam hakkında, önümüzdeki haftalarda gelişme olabileceği tahmin ediliyor. Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizden yer vereceğiz.

GEÇMİŞ ALIMLARDA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ: Söz konusu 10 bin bekçi alımı için başvuru tarihinin yanı sıra başvuru koşulları da belli olmadı. Ancak önceki dönemlerde yapılan bekçi alımlarında şu şartlar aranmıştı;

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak.

Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

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