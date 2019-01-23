Bekçi alımı 2019 başvuru formu doldurma nasıl olur?

2019 yılının başlaması ile birlikte bekçi alımı ne zaman ve bekçi alımı 2019 yılında hangi illere yapılacak sorusu merak konusu oldu. 2018 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplam 10 bin bekçi alımı yapılmış ve illere görev için gönderilmişti. Peki 2019 yılında bekçi alımı ne zaman yapılacak, bekçi alımı yapılacak iller neresi olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2019'un gelmesiyle birlikte beklentileri artan bekçi adayları, bir süredir gündemde olan 10 bin yeni bekçi alımına yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

10 BİN YENİ KADRO İHDAS EDİLDİ: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU: 13 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan 10 bin bekçi alımı kadro ihdasının ardından alım tarihi hakkında herhangi bir ilan duyurusu gelmedi. İlan duyurusunun 7 bin bekçi alımı için atama sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleşmesi bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR: Söz konusu 10 bin bekçi alımı için başvuru tarihinin yanı sıra başvuru koşulları da belli olmadı. Ancak önceki dönemlerde yapılan bekçi alımlarında şu şartlar aranmıştı;

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak.

Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

BEKÇİ ALIM ŞARTLARI: Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde

düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı

tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde

doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve

sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile

zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı

kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis

cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet

cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları

Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları

taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş

veya görüyor olmamak

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim

kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının

eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış,

desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan

kuruluşlarına üye bulunmamak,

YAZILIDAN 50 ALAN BAŞARILI SAYILACAK: Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınavda Türkçe, sosyal

bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular

sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan

üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

GÜNCEL BEKÇİ MAAŞLARI: Mezuniyet durumuna göre bekçi maaşları değişiklik gösterebilir. Yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde bekçiler;

İlkokul Mezunu olan Bekçi 3302,80 TL maaş alır

Lise Mezunu olan Bekçi 3352 TL ile 355,14 TL arasında maaş alır

Ön lisans Mezunu olan Bekçi 3357,50 TL maaş alır

Lisans Mezunu ve Bekar olan Bekçi 3404 TL ile 3657,00 TL arasında maaş

BEKÇİ ADAYLARI EĞİTİMLERE NE ZAMAN BAŞLAYACAK: ''2018 yılı 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine giriş sınavı sonrasında, 7 Ocak 2019 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim kurumlarında meslek içi eğitim başlayacaktır.

Asil ve yeteri kadar yedek olarak belirlenen adaylara yönelik planlama yapılan il emniyet müdürlükleri tarafından 3 Aralık 2018 tarihinden itibaren Sağlık Raporu İşlemleri kısa sürede tamamlandıktan sonra Sağlık İşleri Daire Başkanlığına gönderilecek ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından da söz konusu raporların 6 Ocak 2018 tarihine kadar sonuçlandırılması istenilmiştir.

7 Ocak-1 Mart 2019 tarihi arasında Polis Akademisine bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilecektir.''