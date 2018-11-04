Bekçi alım takvimi 2018 ne zaman başlıyor?

Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak, 2018 yılı bitmeden bekçi alımları olacak mı? İçişleri Bakanlığı tarafından 7 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Mahalle ve çarşılarda görev yapacak olan bekçi alımlarının ilk aşaması geçtiğimiz aylarda yapılmış 3 bin bekçi göreve başlamıştı. 5 bin bekçi alımı için ise başvuru formu 2018 yılı bitmeden aralık ayı içinde yapılacak.

Türkiye genelinde görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla 2 Ocak-15 Mayıs arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce eğitim verilen 3 bin özel güvenlik görevlisine sertifikaları törenle verildi. Bekçi başvurusu yapma sayfası İçişleri Bakanlığı tarafından yakın zamanda erişime açılacak.

17 bin bekçi alımı için düğmeye basıldı ve bekçi olma başvuru şartları açıklandı. Türkiye'nin çeşitli illerinde çarşı ve mahallelerde görev yapacak bekçiler nasıl başvuru yapacak, nereye başvuru yapacak sorularının yanıtını arıyor.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK: 17 bin bekçi alımı için bakanlık yazılı ve sözlü sınav yapacak. Bekçilik sınavı sonuçlarına göre 17 bin bekçi görev yerlerine gönderilecek. Peki bekçi maaşları 2018 yılında ne kadar olacak, 17 bin bekçi ne kadar maaş alacak? Öncelikle 17 bin bekçi kontenjanının ilk 7 binlik bekçi dilimi için iller ve alınacak bekçi sayıları belli oldu. Bekçi alımı için adaylar yazılı ve sözlü iki sınavdan geçecek. Bekçi olmak isteyen adaylar 18 yaşından küçük 31 yaşından büyük olmayacak, ayrıca adayların ilkokulu bitirmiş olmaları da şart. 2 Mart 2018 tarihli resmi gazete'de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği ile sözlü sınav, yazılı sınavdan sonraya alındı. Bekçi alımı sözlü sınavı daha sonraki aşamada yapılmaya devam edecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından polis alımı, bekçi alımı, jandarma alımı, korucu alımı konularına değinildi. Polis alımı ile devam edilecek olursa Süleyman Soylu yıl sonuna kadar yeni 16 bin 500 polis alımı daha yapılacağı söylendi. Haber linkine girerek detayları öğrenebilirsiniz. Bekçi alımı için 7 bin kişilik alımın başlayacağı ve bundan hariç 10 bin kişilik atamanın daha yapılacağına söyleyen Bakan Süleyman Soylu sıklıkla soruların korucu alımlarına da değinerek bu sene 5 bin güvenlik korucusu köy korucusu alımı yapılacağını belirtti. Mahalle bekçisi alımlarının Aralık ayında olması bekleniyor