Bekarlık dönemini noktaladı! Yeni sevgilisiyle ilk kez el ele

Şef Memet Özer'i hepimiz Tülin Şahin'in eşi olarak tanıdık. Uzun süren evlilikleri boyunca parmakla gösterilen bir çift oldular. Son zamanlarda evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia ediliyordu. Ancak çift bunu kesin bir dille yalanlayıp, mutluluk pozları verdiler ama yolların ayrılmasına bu engel olmadı .Tülin Şahin ve Memet Özer boşandı. 12 yıllık evlilikten sonra yeni bir aşka yelken açan Mehmet Özer, gazeteci Verda Özer ile yeni bir birliktelik yaşıyor.
Memet Özer, eski eşi Tülin Şahin'le boşanmalarından sonra, "Metal yorgunluğu yaşıyorduk. Son zamanlarda anlaşamıyorduk. Bu yüzden ayrıldık. Zaman içinde anlaşamadığımız konular arttı" demişti.
Tülin Şahin’le 12 yıllık evliliği geçen yıl biten Memet Özer, gazeteci sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Verda Özer ile önceki akşam Kağıthane’de düzenlenen Black Party’ye katıldı. İkili partide yarım saat kaldı.
Gazetecilerden kaçmayan ve el ele mekandan çıkan çift, soruları yanıtsız bıraktı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER