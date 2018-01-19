Bekarlık dönemini noktaladı! Yeni sevgilisiyle ilk kez el ele

Şef Memet Özer'i hepimiz Tülin Şahin'in eşi olarak tanıdık. Uzun süren evlilikleri boyunca parmakla gösterilen bir çift oldular. Son zamanlarda evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia ediliyordu. Ancak çift bunu kesin bir dille yalanlayıp, mutluluk pozları verdiler ama yolların ayrılmasına bu engel olmadı .Tülin Şahin ve Memet Özer boşandı. 12 yıllık evlilikten sonra yeni bir aşka yelken açan Mehmet Özer, gazeteci Verda Özer ile yeni bir birliktelik yaşıyor.