Bekarlığa veda partisi Ahmet Hakan isyan etti

Mina Başaran ve arkadaşları bekarlığa veda partisi için gittikleri Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönerken uçak kazasında hayatını kaybetti. Mürettebat dahil 11 kişinin öldüğü korkunç olay sonrası sosyal medyada "geleneğimizde göreneğimizde, örfümüzde bekarlığa veda partisi yok" yorumları yapıldı. İşte bu değerlendirmelere tepki gösteren Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde "midem bulandı" dedi. "Bekarlığa veda partisi yok insanlığa veda partisi var" başlıklı yazısında yazar, şu ifadeleri kullandı:

KİN KUSMA PARTİSİ VAR MI?

"Bu mide bulandıran müptezellere buradan soruyorum:

Geleneğimizde, göreneğimizde bekârlığa veda partisi yok da...

- İnsanlığa veda partisi var mı?

- Bir kazaya kurban gitmiş insanların ardından kin ve nefret kusma partisi var mı?

- Ölmüş insanların ardından küfür kıyamet sövme partisi var mı?

- Müptezelliğe merhaba partisi var mı?

Bekârlığa veda partisini benimsememek için... İlle de insanlığa veda partisi yapmak mı gerekiyor? Anlamadım ki?"

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

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