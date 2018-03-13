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Bekarlığa veda partisi Ahmet Hakan isyan etti

Bekarlığa veda partisi Ahmet Hakan isyan etti

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında, bekarlığa veda partisinden dönerken uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ardından yapılan yorumlara isyan etti.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 08:17 - Güncelleme: 13-03-2018 08:17

Mina Başaran ve arkadaşları bekarlığa veda partisi için gittikleri Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönerken uçak kazasında hayatını kaybetti. Mürettebat dahil 11 kişinin öldüğü korkunç olay sonrası sosyal medyada "geleneğimizde göreneğimizde, örfümüzde bekarlığa veda partisi yok" yorumları yapıldı. İşte bu değerlendirmelere tepki gösteren Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde "midem bulandı" dedi. "Bekarlığa veda partisi yok insanlığa veda partisi var" başlıklı yazısında yazar, şu ifadeleri kullandı:

KİN KUSMA PARTİSİ VAR MI?
"Bu mide bulandıran müptezellere buradan soruyorum:
Geleneğimizde, göreneğimizde bekârlığa veda partisi yok da...
- İnsanlığa veda partisi var mı?
- Bir kazaya kurban gitmiş insanların ardından kin ve nefret kusma partisi var mı?
- Ölmüş insanların ardından küfür kıyamet sövme partisi var mı?
- Müptezelliğe merhaba partisi var mı?

Bekârlığa veda partisini benimsememek için... İlle de insanlığa veda partisi yapmak mı gerekiyor? Anlamadım ki?"

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer kimdir? Uçaktaki son görüntüleri...

 

Mina Başaran'a yapılan çirkin yorumlara ünlü isimlerden tepki !Mina Başaran'a yapılan çirkin yorumlara ünlü isimlerden tepki !Mina Başaran'a yapılan çirkin yorumlara ünlü isimlerden tepki !Mina Başaran'a yapılan çirkin yorumlara ünlü isimlerden tepki !HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • anGut, 13 Mart 2018 09:20 merhamet etmeyene marhamet olunmazı biliyormusun. Eğer onlar emanetlerini merhametleri üzerine kullanmış olsalardı, arıkandaki müslümanlardan yardım partisinden dönmüş olsalardı, bu kin kusan güruhun hepsi RAHMET dileyeceklerdi. O SÖZÜ SÖYLEYENİ ÇOK İYİ BİLMEN LAZIM.

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KİMDİR ?
Ahmet Hakan Coşkun
AHMET HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Ahmet Hakan Coşkun ismini Türkiye Kanal 7'deki anchormanlik dönemiyle tanıdı. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olunca bilinirliğini daha artıran Ahmet Hakan, aslen Yozgatlı. 1967 yılında Yozgat'da dünyaya gelen Ahmet Hakan'ın babası

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