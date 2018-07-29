Bekarlar için yaptılar! Çin malı cinsel ilişki robotları...

Çinliler gözünü bu kez cinsel ilişki oyuncaklarına dikti! Son teknolojiyi kullanan bu robotların özellikleri dikkat çekti. Cinsel ilişki oyuncak furyası daha çok yayılacağı benziyor.
Çinli şirketin ürün yöneticisi Liu Ding, “Elbette insanlara benzeyen yapay zekaya sahip cinsel ilişki robotları yapmayı düşünmezdik. Ama kollar ve bacakların daha doğal hareket etmesini sağlayacak daha ileri teknolojiler ekleyeceğimize eminim” dedi.
Müşteriler, robotun dış görünüşünde değişiklikler yapabiliyor. İsterlerse göz rengini ya da saç modelini değiştirebiliyorlar.
Cinsel ilişki robotlarındaki yapay zeka hala çok temel özelliklere sahip: Sorulara cevap verebiliyorlar fakat uzun cümleler kuramıyorlar.
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