Bekaretimi koruyacağım demişti... 9 gün içinde hamile kaldı!

Game of Thrones adlı dünyaca ünlü dizinin başrol oyuncusu Emilia Clarke'ın dublörü olan Rosie Mac, evleninceye kadar bekaretini korumaya kararlı olduğunu söyledikten 9 gün sonra hamile kaldı.

Amatör olarak şarkı söyleyen ve Game of Thrones adlı dünyaca ünlü dizinin başrol oyuncusu Emilia Clarke'ın dublörlüğünü gerçekleştiren Rosie Mac, bundan altı ay önce bekardı ve evleninceye kadar cinsel deneyim yaşamamaya kararlıydı. Ancak 21 yaşındaki Rosie Mac, altı ay önce Josh Break isimli biriyle tanıştı. O andan itibaren de hayatı tamamen değişti. Twitter

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İLK BAKIŞTA AŞKA İNANMAZDIM Rosie Mac, aniden gelişen olaylar hakkında, "Biliyorum, bu çok çılgın. Ben ilk bakışta aşka asla inanmazdım. Ama sonra bir gün biriyle tanışıyorsunuz ve onun ruh eşiniz olduğunu anlıyorsunuz" diye anlatıyor. Twitter

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Rose Mac ile eşi Josh Break birbirlerini Facebook'tan görüp tanışmak istedi. Ama hiç gerçek hayatta bir araya gelmemişlerdi. Ardından ikisinin de California'da olduğu bir sırada yüz yüze görüşmeye karar verdiler. Twitter

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