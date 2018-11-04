Bekaretimi koruyacağım demişti... 9 gün içinde hamile kaldı!

Game of Thrones adlı dünyaca ünlü dizinin başrol oyuncusu Emilia Clarke'ın dublörü olan Rosie Mac, evleninceye kadar bekaretini korumaya kararlı olduğunu söyledikten 9 gün sonra hamile kaldı.

Bekaretimi koruyacağım demişti... 9 gün içinde hamile kaldı!

Amatör olarak şarkı söyleyen ve Game of Thrones adlı dünyaca ünlü dizinin başrol oyuncusu Emilia Clarke'ın dublörlüğünü gerçekleştiren Rosie Mac, bundan altı ay önce bekardı ve evleninceye kadar cinsel deneyim yaşamamaya kararlıydı. Ancak 21 yaşındaki Rosie Mac, altı ay önce Josh Break isimli biriyle tanıştı. O andan itibaren de hayatı tamamen değişti.

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Bekaretimi koruyacağım demişti... 9 gün içinde hamile kaldı!

İLK BAKIŞTA AŞKA İNANMAZDIM Rosie Mac, aniden gelişen olaylar hakkında, "Biliyorum, bu çok çılgın. Ben ilk bakışta aşka asla inanmazdım. Ama sonra bir gün biriyle tanışıyorsunuz ve onun ruh eşiniz olduğunu anlıyorsunuz" diye anlatıyor.

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Bekaretimi koruyacağım demişti... 9 gün içinde hamile kaldı!

Rose Mac ile eşi Josh Break birbirlerini Facebook'tan görüp tanışmak istedi. Ama hiç gerçek hayatta bir araya gelmemişlerdi. Ardından ikisinin de California'da olduğu bir sırada yüz yüze görüşmeye karar verdiler.

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Bekaretimi koruyacağım demişti... 9 gün içinde hamile kaldı!

BENİM KARIM OLACAĞINI BİLİYORUM
Yüz yüze karşılaşmalarının üçüncü günü birlikte plaja gittikleri bir sırada Josh Break "Benim karım olacağını biliyordum" dedi ve iki gencin hayatı da bir daha geri dönülmeyecek şekilde değişti.

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