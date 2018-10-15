Behati Prinsloo, Victoria's Secret podyumuna geri dönüyor!

Tamamlanan model seçmeleri ile detayları yavaş yavaş belli olan Victoria’s Secret defilesi öncesi yeni bir haber daha geldi. Model Behati Prinsloo 2 yıl aradan sonra 10. kez podyuma geri döneceğini ve yılın defilesinin 8 Kasım'da New York’ta gerçekleşeceğini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde gösterinin bir parçası olarak Yunanlı tasarımcı Mary Katrantzou'yla iş birliği yapacağını açıklayan iç çamaşırı devi Victoria’s Secret cephesinden heyecanlandıran bir haber daha geldi.
Model Behati Prinsloo, bu sene Victoria's Secret podyumuna dönüş yapıyor.
2015'ten beri marka için yürümeyen model, katıldığı bir şov programında mutlu haberi verdi.
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