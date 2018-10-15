Behati Prinsloo, Victoria's Secret podyumuna geri dönüyor!

Tamamlanan model seçmeleri ile detayları yavaş yavaş belli olan Victoria’s Secret defilesi öncesi yeni bir haber daha geldi. Model Behati Prinsloo 2 yıl aradan sonra 10. kez podyuma geri döneceğini ve yılın defilesinin 8 Kasım'da New York’ta gerçekleşeceğini söyledi.

Tamamlanan model seçmeleri ile detayları yavaş yavaş belli olan Victoria’s Secret defilesi öncesi yeni bir haber daha geldi. Model Behati Prinsloo 2 yıl aradan sonra 10. kez podyuma geri döneceğini ve yılın defilesinin 8 Kasım'da New York’ta gerçekleşeceğini söyledi. Twitter

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Geçtiğimiz günlerde gösterinin bir parçası olarak Yunanlı tasarımcı Mary Katrantzou'yla iş birliği yapacağını açıklayan iç çamaşırı devi Victoria’s Secret cephesinden heyecanlandıran bir haber daha geldi. Twitter

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Model Behati Prinsloo, bu sene Victoria's Secret podyumuna dönüş yapıyor. Twitter

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