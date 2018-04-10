Begüm Kütük sessizliğini bozdu! Bebeğini kaybetmişti...

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti geçtiğimiz hafta 3.5 aylık bebeklerini kaybetmişlerdi. Yaşadıkları üzücü olayın ardından İstanbul'dan uzaklaşan ve eşiyle birlikte Çanakkale'ye giden Begüm Kütük sessizliğini bozdu. Instagram'dan duygusal bir mesaj paylaştı.

Begüm Kütük sessizliğini bozdu! Bebeğini kaybetmişti...

Uzun bir süredir gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük ve Karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu, geçtiğimiz hafta çok acı bir olayla sarsıldılar. 3.5 aylık hamile olan, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu bile öğrenen Kütük, bebeğini kaybetti. Yaşanan bu üzücü olayın ardından İstanbul'dan uzaklaşan ve eşi ile birlikte Çanakkale'ye giden Begüm Kütük, sessizliğini bozdu. Kütük Instagram sayfasında Mevlana’dan “Üzülme! Dert etme can!” dizelerini paylaştı. İşte Kütük'ün o paylaşımı:

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Begüm Kütük sessizliğini bozdu! Bebeğini kaybetmişti...

"Üzülme! Dert etme can! Görebiliyorsan, Dokunabiliyorsan, Nefes alabiliyorsan, Yürüyebiliyorsan, Ne mutlu sana! Elinde olmayanları söyleme bana Elinde olanlardan bahset can!… Üzülme! Geceler hep kimsesiz mi geçecek? Gidenler dönmeyecek mi? Yitirdiğin her ne ise Bir bakarsın yağmurlu bir gecede veya bir bahar sabahında karşına çıkmış. Bil ki Güzellikler de var bu hayatta Gel git’lerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? “Hüzün olgunlaştırır”“Kaybetmek sabrı öğretir”

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Begüm Kütük sessizliğini bozdu! Bebeğini kaybetmişti...

Şimdilerde bol bol dua et Hasat yakındır can! Kaderini sev! Varsa kederini de sev! Üzülme hastalıklarına Gör, hangi günahlarına kefaret olacak. Terk edildin diye de üzülme Demek ki sevebilecek bir yüreğin var.

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Begüm Kütük sessizliğini bozdu! Bebeğini kaybetmişti...

Geçmişi unut, hiç yaşanmamış gibi davran Buluttan nem kapma! Döküver kirpiklerinden sonbaharı. Bir gün ama bir gün mutlu tebessümlerle kol kola gireceksin. Koklayacaksın yağmur sonrası toprakları yükleyeceksin ruhunu kelebek kanadına uçacaksın semalara sevdiklerinle can!

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