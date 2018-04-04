Begüm Kütük kimdir bebeğini kaybetti kocası bu acıyla sarsıldı!

Begüm Kütük kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve kocası Erdil Yaşaroğlu ile olan evliliği merak konusu oldu. 2010 yılında karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile evlnene oyuncu Begüm Kütük hamilelik haberinin geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Çiftin bir erkek bebekleri olacaktı. Büyük umutlarla bekledikleri bebekleri maalesef dünyaya gelmeden annesinin karnında öldü. Bu acı haber ile sarsılan Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti acıya ve sessizliğe gömüldü. Peki Begüm Kütük'ün hamileliği neden sona erdi, 3.5 aylık bebeği neden öldü.

BEBEK ACISIYLA SARSILDILAR: 3.5 aylık hamile olan Begüm Kütük, bebeğini kaybetti. Erdil Yaşaroğlu-Begüm Kütük çifti, acı gelişmeyle sarsıldı.

2010 yılında nikah masasına oturan, 8 yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu, acı bir olayla sarsıldı. 3.5 aylık hamile olan, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu bile öğrenen Kütük, bebeğini kaybetti. Hamileliğin ilk günlerinde müjdeyi sadece yakın dostlarıyla paylaşıp mutluluklarını dile getiren çift, Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade’nin iki hafta önceki düğününde basına mutluluk pozları vermişti. Belirginleşen göbeğiyle objektife yansıyan Begüm Kütük, gülerek “Bebek büyüyor. Yalnız çok hızlı kilo alıyorum onu ne yapacağım konusunda bir fikrim yok” demişti.

BEGÜM KÜTÜK KİMDİR: Begüm Kütük Yaşaroğlu, 27 Ağustos 1980 tarihinde İzmir Konak'da doğmuştur. Orta okul ve liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesinde okumuştur. Lise yıllarında voleybol oynamıştır. Bir ablası vardır.

Fransa Lorraine bölgesinde bulunan Nancy Üniversitesi Kültürel arabuluculuk ve İletişim bölümünü, kazandı. Ancak Üniversite eğitimini yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü.

2001 yılında "Türkiye Best Of Model" yarışmasına katıldı ve yarışmada üçüncü seçildi. 2003-2004 yılları arasında A.G.A ve Melek dizilerinde başrol oynadı. Daha sonra Kurtlar Vadisi dizisinde Safiye Karahanlı rolünde oynadı.

Show TV 'de Sineshow isimli Programı hazırladı ve sundu. Fox Tv'de yayınlanan Uygun Adım Aşk adlı dizide başrol oynamıştır.

2011 yılında "Olağan Mucizeler"adlı tiyatro oyunundaki rolü ile En iyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldı.

16 Eylül 2010 tarihinde Penguen dergisinin çizeri Erdil Yaşaroğlu ile evlendi.

ERDİL YAŞAROĞLU KİMDİR:1971 yılında doğmuştur. Daha 12 yaşındayken karikatür çizmeye başladı. İlk profesyonel karikatürleri 1989 yılında Güneş gazetesinde yayımlandı. Aynı yıl Limon dergisine girdi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi’nde heykel bölümünde okudu.

1990 yılında Plastip Show adlı programla televizyon dünyasına da adım attı. Laf Lafı Açıyor, Televizyon Çocuğu, Beyaz Show gibi 50’ye yakın televizyon programında görev aldı.

Çalıştığı Limon dergisinin adı Leman oldu, onun yarattığı Komikaze köşesinin yanına Marlon tipini de ekledi. 1999 yılında Komikaze.net diye bir site yaptı. 2002 yılının sonuna doğru arkadaşlarıyla Penguen Mizah Dergisi’ni kurdu, orada çizmeye devam etti.

Erdil Yaşaroğlu “Galaksiye Notumuz Var!” projesi kapsamında 2012 yılında dünyanın en büyük karikatürünü çizerek Guinness Rekorunu kırdı.

20 yılı aşkın süredir Limon, Leman ve Penguen dergisinde çizdiği karikatürlerinin bir bölümünü şimdiye kadar 20 kitapta topladı.

Erdil Yaşaroğlu, 16 Eylül 2010 tarihinde oyuncu Begüm Kütük ile evlendi.