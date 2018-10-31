Bedrettin Dalan'dan MHP'ye yanıt İstanbul adayı olacak mı?

'MHP'nin İstanbul adayı olacağı' iddialarına Dalan'dan cevapMHP kaynaklarından "Bedrettin Dalan'ı düşünüyoruz." açıklamasının hemen ardından konuşan Dalan, "Siyaset benim için bitmiştir." dedi.

MHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sürpriz bir isim ortaya atıldı.MHP kaynakları Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Bedrettin Dalan isminin düşünüldüğünü kaydetti.

TEKRAR ADAY OLMAYACAĞIM: Bu açıklamadan sonra konuşan Dalan, "Şu an siyasete girmeyi düşünmüyorum. Siyaset benim için bitmiştir. Tekrar aday olmayacağım" dedi. Dalan'ın açıkması şöyle:

SİYASETE DÖNEM KARARIM YOK: Herhangi bir şekilde siyasete dönmeye hiçbir şekilde kararım yok. Neden yok? Ben İstanbul'a gerekli olan hizmeti yaptım. Nokta, son; bitti. Belediye Başkanlığımdan sonra 11,5 yıl davalarla cebelleştim. O defteri de kapattık. Davalar bitti derken arkasından kumpas davası başladı. Şu anda da ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum.

BÖYLE BİR TEKLİFTEN HABERİM YOK: Bir teklif gelmedi gelse de kabul etmem siyasete dönmeyi düşünmüyorum siyasete noktayı koydum böyle bir tekliften haberim bile yok.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA...İnsan sağlığı, araştırma geliştirme... Ülkemiz için faydalı olacak buluşları arka arkaya koyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda bir çok konuda insanlığa hizmet edecek buluşlar, patentler üniversitemizde arka arkaya devreye sokuluyor.