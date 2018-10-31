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Bedrettin Dalan'dan MHP'ye yanıt İstanbul adayı olacak mı?

Bedrettin Dalan'dan MHP'ye yanıt İstanbul adayı olacak mı?

MHP kaynaklarının 'Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul adaylığı için düşünüyoruz' dedikleri Bedrettin Dalan'dan açıklama geldi. Dalan "Siyaset benim için bitmiştir" dedi.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 13:00 - Güncelleme: 31-10-2018 13:00

'MHP'nin İstanbul adayı olacağı' iddialarına Dalan'dan cevap
MHP kaynaklarından "Bedrettin Dalan'ı düşünüyoruz." açıklamasının hemen ardından konuşan Dalan, "Siyaset benim için bitmiştir." dedi.

MHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sürpriz bir isim ortaya atıldı.MHP kaynakları Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Bedrettin Dalan isminin düşünüldüğünü kaydetti.

TEKRAR ADAY OLMAYACAĞIM: Bu açıklamadan sonra konuşan Dalan, "Şu an siyasete girmeyi düşünmüyorum. Siyaset benim için bitmiştir. Tekrar aday olmayacağım" dedi. Dalan'ın açıkması şöyle:

SİYASETE DÖNEM KARARIM YOK: Herhangi bir şekilde siyasete dönmeye hiçbir şekilde kararım yok. Neden yok? Ben İstanbul'a gerekli olan hizmeti yaptım. Nokta, son; bitti. Belediye Başkanlığımdan sonra 11,5 yıl davalarla cebelleştim. O defteri de kapattık. Davalar bitti derken arkasından kumpas davası başladı. Şu anda da ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum.

BÖYLE BİR TEKLİFTEN HABERİM YOK: Bir teklif gelmedi gelse de kabul etmem siyasete dönmeyi düşünmüyorum siyasete noktayı koydum böyle bir tekliften haberim bile yok.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA...İnsan sağlığı, araştırma geliştirme... Ülkemiz için faydalı olacak buluşları arka arkaya koyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda bir çok konuda insanlığa hizmet edecek buluşlar, patentler üniversitemizde arka arkaya devreye sokuluyor.

AKLIMI PEYNİR EKMEKLE YEMEDİM: Bu kadar güzel bir işim varken aklımı peynir ekmekle mi yedim ki siyasete gireceğim? Adaylara da başarılar diliyorum. Hiçbir şekilde teklif gelmedi. Gelse de kabul etmeyeceğim hangi partiden olursa olsun."

BEDRETTİN DALAN KİMDİR: Bedrettin Dalan, 1941 yılında Bayburt'ta doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nden mezun oldu. Çalışma hayatına TCDD'de başladı.

SİYASET HAYATI: 1984 yılında kurulan Anavatan Partisi'nin Kurucu Üyelerinden oldu. Aynı yıl yapılan seçimle "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi. 1986 yılında Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal ile parti içinde çatışma yaşadı. Bu çatışması sonrası 1989 yerel seçimlerinde yaşadığı başarısızlığı nedeniyle partiden koptu.

1990’da Demokrat Merkez Partisi Kurucu Genel Başkanı olarak siyasetinde yeni bir sayfa açtı. 1991’yılında Doğru Yol Partisi’ne katılarak, DYP İstanbul Milletvekili olarak meclise girdi. 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olsa da seçilemedi. 1995’te DYP’den istifa edip ANAP’a döndü.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeliği yaptı. İstek Vakfını kurarak çok sayıda anaokulu, ilköğretim okulu ve lise öğrencisinin eğitimine katkı sağladı. Bu faaliyetleri sonrasında 1996 yılında Yeditepe Üniversitesi'ni kurdu.

ERGENEKON’DAN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI: Ayrıca Dalan hakkında “Ergenekon Davası” kapsamında 12 Nisan 2010’da yakalama kararı çıkarılmıştı. 5 yıldır yurt dışında yaşayan Dalan hakkındaki karar kaldırıldığı için 10 Mart 2015’te Türkiye’ye döndü.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Aralık 2011 tarihli kararıyla İstek Vakfı malları hariç, Türkiye'deki bütün mal varlığına, hak ve alacaklarına el konulmasına karar verilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 31 Ekim 2018 13:25 Belediye Başkanlığımdan sonra 11,5 yıl davalarla cebelleştim. O defteri de kapattık. Davalar bitti derken arkasından kumpas davası başladı. Şu anda da ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum.

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