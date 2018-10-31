Bedrettin Dalan kimdir neden firari olarak kaçmıştı biyografisi

Bedrettin Dalan kimdir, aslen nereli, eşi ve çocukları kim soruları MHP'nin İstanbul adaylığı için isminin geçmesinin ardından merak konusu oldu. MHP kulislerinde dolaşan iddiaya göre MHP, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul adaylığı için Bedrettin Dalan'ı gösterecek. Peki Bedrettin Dalan kimdir, neden kaçmıştı...

ANKARA'da Melih Gökçek'i aday gösteriyoruz açıklamasıyla siyaset dünyasında fırtınalar estiren MHP, şimdi de İstanbul için düşündüğü sürpriz adayı açıkladı. MHP kaynakları, "İstanbul için Bedrettin Dalan'ı düşünüyoruz" dedi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Bedrettin Dalan, Ergenekon davasın kapsamında uzun yıllar yargılanmış ve yurtdışında firari olarak bulunmuştu. Dalan, Ergenekon davası kararının bozulmasının ardından Türkiye'ye dönmüştü...



BEDRETTİN DALAN KİMDİR: Elektrik mühendisi, belediye başkanı, siyasetçi

1984-1989 yılları arasında İstanbul’un ilk Büyükşehir belediyesi başkanı görevini yapmıştır. İstek Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi‘nin kurucusudur.

Bedrettin Dalan, 18 Temmuz 1941 tarihinde Bayburt‘da doğmuştur. 7 kardeşi vardır. Bedrettin Dalan’ın çocukluğu Aydın Germencik’�n görev yeri olan Germencik’te İlkokulu okudu. Ortaokulu ve liseyi Aydın’da okudu. Bu sırada Aydın’da vakıf yurdunda kalır. İstanbul‘da Üniversiteye giderken de Fatih’deki “Vakıflar Yüksek Tahsil Talebe Yurdu”nda kalmıştır.

(İTÜ) İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi’nden elektrik mühendisi olarak 1963 yılında mezun oldu. İş hayatına TCDD’de başladı.

Anavatan Partisi’nin (ANAP) kurucuları arasında yer aldı ve 1984 yılında bu partiden İstanbul Belediye Başkanı seçildi. 29 Mart 1984 – 29 Mart 1989 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevini yürüttü.

1989 yerel seçimlerinde başarısız oldu. Seçimlerden sonra ANAP‘tan ayrılarak, 17 Mayıs 1990 tarihinde Demokrat Merkez Partisini kurdu ve genel başkanı oldu. Bu parti 14 Eylül 1991’de Doğru Yol Partisi‘ne (DYP) katıldı. 1991 yılında yapılan genel seçimlerde DYP İstanbul milletvekili seçildi. 1994 yerel seçimlerinde DYP’den tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu, fakat seçilemedi. 1995 yılında DYP’den istifa ederek ANAP’a geçti.

Çesitli kuruluşlarda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi oldu. İstek Vakfı’nı kurarak, vakfın genel başkanı oldu. Vakıf çok sayıda anaokulu, ilköğretim okulu ve lise kurarak eğitime açtı. Vakfın kurduğu Yeditepe Üniversitesi 1996 yılında eğitime başladı.

Bedrettin Dalan, 20 Ekim 2008‘de yurt dışına çıktı bir daha dönmedi. 12 Ocak 2011 tarihinde İrticayla Mücadele Eylem Planı davası kapsamında içişleri bakanlığınca hakkında kırmızı bültenle yakalanma emri çıkarılmaya çalışılmış fakat çıkarılamamıştır. Şimdilerde yurt dışında yaşıyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 30 Aralık 2011 tarihinde İstek Vakfı malları hariç, Bedrettin Dalan’ın Türkiye’deki bütün mal varlığına, hak ve alacaklarına el konulmasına karar verdi.

EVLİLİĞİ: Bedrettin Dalan, Ayseli Dalan ile evlidir. Altay Burak Dalan ve Barış Dalan adında iki oğlu vardır.