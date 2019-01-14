Bedia Akartürk hastaneye kaldırıldı Bozlakların ustası Bedia Akartürk kimdir

Hastanede yatmam gerektiğini yoğun tedavi programı uygulayacaklarını belirttiler. Sağolsunlar çok iyi ilgileniyorlar. Her dakika kontrol ediyorlar. Öksürük ve soğuk algınlığı şikayetiyle geldim hastaneye. Şu an tedavime devam ediliyor. Doktorlarım yarın son durumuma bakacaklar, duruma göre bir kaç gün daha tedavime devam edecekler. Sevenlerim korkmuş, korkacak bir şey yok Allah'a şükür. Allah sağlık versin. Ben daha halkımla, dinleyicilerimle birlikteyim her zaman için" dedi.