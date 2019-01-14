Bedia Akartürk hastaneye kaldırıldı Bozlakların ustası Bedia Akartürk kimdir

Türk halk müziğinin duayen isimlerinden olan ve yaklaşık 3 bin türkülük repertuvarı ile türkü hazinesi olarak nitelendirilen Bedia Akartürk, Bursa'da gribal enfeksiyon tanısıyla tedaviye alındı. Usta sanatçının hastane fotoğrafındaki bir detay gözlerden kaçmadı.

Bedia Akartürk hastaneye kaldırıldı Bozlakların ustası Bedia Akartürk kimdir

Türk halk müziğinin duayen isimlerinden olan ve yaklaşık 3 bin türkülük repertuvarı ile türkü hazinesi olarak nitelendirilen Bedia Akartürk, Bursa'da gribal enfeksiyon tanısıyla tedaviye alındı. Usta sanatçının hastane fotoğrafındaki bir detay gözlerden kaçmadı. Türk Halk Müziği'nin ünlü ismi 78 yaşındaki Bedia Akartürk, kaldırıldı.

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Bedia Akartürk hastaneye kaldırıldı Bozlakların ustası Bedia Akartürk kimdir

Yaklaşık 2 gün önce rahatsızlanan ve bu sabah öksürük ve soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Akartürk'e gribal enfeksiyon tanısı konuldu. İlaç ve serum tedavisine başlayan doktorlar, Bedia Akartürk'ü tedbir amaçlı Kulak Burun Boğaz kliniği servisine yatırdı. Ziyaretçi akınına uğrayan Bedia Akartürk, "Önemli bir şey değil, grip Allah'a çok şükür. Allah kötü hastalıklardan korusun. Ancak gribal enfeksiyon olduğu için doktorlarım bırakmadı.

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Bedia Akartürk hastaneye kaldırıldı Bozlakların ustası Bedia Akartürk kimdir

Hastanede yatmam gerektiğini yoğun tedavi programı uygulayacaklarını belirttiler. Sağolsunlar çok iyi ilgileniyorlar. Her dakika kontrol ediyorlar. Öksürük ve soğuk algınlığı şikayetiyle geldim hastaneye. Şu an tedavime devam ediliyor. Doktorlarım yarın son durumuma bakacaklar, duruma göre bir kaç gün daha tedavime devam edecekler. Sevenlerim korkmuş, korkacak bir şey yok Allah'a şükür. Allah sağlık versin. Ben daha halkımla, dinleyicilerimle birlikteyim her zaman için" dedi.

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Bedia Akartürk hastaneye kaldırıldı Bozlakların ustası Bedia Akartürk kimdir

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI: Akartürk, sanatçı dostlarının da kendisini yalnız bırakmadığını belirterek sürekli telefonla görüştüklerini söyledi.

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