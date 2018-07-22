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'Bedelli'de 28 günlük askerliğin maliyeti 1 milyar lira

'Bedelli'de 28 günlük askerliğin maliyeti 1 milyar lira

Bedelli askerlikte 28 günlük sürenin kaldırılmasına “maddi, askeri ve bürokratik külfet” olduğu için Milli Savunma Bakanlığı da sıcak bakıyor. 28 günün kaldırılması durumunda 1 milyar lira devletin kasasında kalacak

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 08:03 - Güncelleme: 22-07-2018 08:51

MECLİS Plan ve Bütçe Komisyonu yarın bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa teklifini ele alacak. Görüşmelerde bazı değişiklikler yapılması bekleniyor. Bunlardan biri 28 günlük askerlik süresinin kaldırılması. Sürenin kaldırılmasına Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) nasıl baktığı önem taşıyordu.

28 GÜNLÜK SÜRE BİR KÜLFET... Teklifle ilgili AK Parti kurmayları ve bakanlık temsilcilerinin bulunduğu bir toplantı yapıldı. MSB yetkilileri, hem askeri hem de bürokrasi açısından 28 günlük sürenin külfet olduğunu belirterek, kaldırılmasına sıcak baktıkları mesajı verdi.

NEDEN KÜLFET?.. İŞTE CEVABI... Gerekçesini ise şöyle anlattılar: "Bedelli için 400 bin başvuru olsa bunları en az 7-8 gruba ayırıp zamanlamalarını, planlamalarını yapmak büyük külfet. Çünkü normal askerlik süresi işleyecek. Askere alış, terhis gibi şeylerin yerine getirilmesi gerekecek. Hepsini aynı anda askere almak mümkün değil. Birliklerin kapasite durumuna göre değerlendirme yapılacak. Hem personel hem de bürokratik süre açısından külfet."

Ayrıca askere alınacak olanların TSK ve devlete bir maliyeti de bulunuyor. 400 bin kişinin bedelliden yararlanacağı hesaplanıyor. Bu da yaklaşık 1 milyar liralık maliyet demek. Bu maliyet miktarı da askerlik süresinin kaldırılması düşüncesinde etkili oluyor.

28 GÜN UYGULANIRSA NE OLACAK?.. Toplantıda MSB yetkilileri sürenin kaldırılmaması durumunda ise silah tutmanın yanında tarih gibi teorik bilgilerin de aktarılacağı vurgulandı.

15 BİN ÜCRET AYNI KALACAK... Bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili değişikliklerde ücret konusu da tartışılmıştı. Ancak bedelli askerlik için 15 bin TL olarak belirlenen ücretin aynı kalacağı belirtiliyor.

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