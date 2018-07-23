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Bedellide 28 gün askerlik şartı kalkıyor mu? Canikli ne demişti?

Bedellide 28 gün askerlik şartı kalkıyor mu? Canikli ne demişti?

Bedelli askerlik uygulaması bugün Meclis'te görüşülecek. 28 gün zorunlu askerlik şartının kaldırılması için yoğun kampanya yapılırken, bedelli ilk gündeme geldiği günlerde dönemin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "4-5 seçenek var. Hepsinde ortak, hiçbir askerlik hizmetinde bulunmayacaklar, gitmeyecekler" demişti.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 11:07 - Güncelleme: 23-07-2018 11:07

BEDELLİ askerlik teklifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak, daha sonra Genel Kurul gündemine gelecek. Görüşmelerde sonucu en merak edilen ise 28 gün zorunlu askerlikten vazgeçilip geçilmeyeceğiyle ilgili bölüm. Bedelli askerlik ilk gündeme geldiği günden ve bedelli şartları açıklanana kadar 28 gün askerlik gündemde değildi. Hatta Milli Savunma eski Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlikle ilgili 4-5 farklı formül olduğunu ama hiçbirinde askere almanın olmadığın duyurmuştu.

CANİKLİ NE DEMİŞTİ?.. Canikli bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra biz bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık. Şu anda biz hazırız, bütün alternatiflerimizle hazırız. Aşağı yukarı 4 veya 5 seçenek var. Yaş var, ücret var, ücretin kullanma yerleri var, başka birtakım teknik ayrıntılar var, onları farklı formatlarda hazırladık. Hepsinde ortak, hiçbir askerlik hizmetinde bulunmayacaklar, gitmeyecekler" ifadelerini kullanmıştı.

BUGÜN KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK... 28 günlük bedelli askerliğin devlete faturasının 1 milyar lirayı ayacağı belirtilirken, yeterli hiçbir eğitim verilemeyeceği için bu uygulamadan vazgeçilebileceği belirtiliyor. Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak tasarı üzerinde en uzun tartışmanın 28 gün şartı üzerinde yapılacağı belirtiliyor. Tasarının 28 gün şartı olmadan Meclis Genel Kurulu'na gönderilmesi bekleniyor.

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