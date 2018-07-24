Bedellide 21 gün kaldırılıyor mu? Hulusi Akar'dan açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlikle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yapan Akar, temel askerlik eğitiminin kaldırılmasının doğru olmayacağını söyledi.

Akar, "Temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz. Temel eğitim süresi uzar veya kısalabilir" dedi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin bedelli ve dövizli askerlikle ilgili maddeleri kabul edildi.

Bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirilirken ücret 15 bin TL, yaş sınırı 25 olarak kabul edildi.