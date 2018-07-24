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Bedellide 21 gün kaldırılıyor mu? Hulusi Akar'dan açıklama

Bedellide 21 gün kaldırılıyor mu? Hulusi Akar'dan açıklama

Bedelli askerlikle ilgili düzenleme yapıldı. Bedellide herkesin merak ettiği 21 gün şartı kaldırılacak mı sorusunun yanıtını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar, "temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz'' açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 11:52 - Güncelleme: 24-07-2018 11:52

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlikle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yapan Akar, temel askerlik eğitiminin kaldırılmasının doğru olmayacağını söyledi.

Akar, "Temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz. Temel eğitim süresi uzar veya kısalabilir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin bedelli ve dövizli askerlikle ilgili maddeleri kabul edildi.

Bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirilirken ücret 15 bin TL, yaş sınırı 25 olarak kabul edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 24 Temmuz 2018 12:55 Neye yazık oldu, niye kandırıldınız anlamadım. Bedelli çıkacak dediler çıkıyor. Parasını vereceksiniz tamamda askerliğin a sını bari öğrenin.

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