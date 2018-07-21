'Bedelli' paylaşımları olay olmuştu! O askerler hakkında flaş gelişme

Uzun dönem askerlik yaptıkları kışlada cep telefonuyla çektikleri görüntüleri paylaştıkları belirtilen bir grup askerin, bedelli uygulamasından yararlanacaklara yönelik söylemlerini içeren video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI: Edinilen bilgiye göre, görüntülerin yayınlanmasının ardından TSK tarafından söz konusu olaya ilişkin idari inceleme başlatıldı.
Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması
BEDELLİ ASKERLERE TEHDİTLER SAVURDULAR: Videoda, kışlada olduğu anlaşılan kamuflajlı ve kamuflajsız bir grup uzun dönem asker, 28 günlüğüne birliklerine gelecek olan bedelli askerlere neler yapacaklarını anlatıyor.
Bedelli askerlikte 28 gün şartı kaldırılacak mı?
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
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