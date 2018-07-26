Bedelli için ilan verdiler çok uysal bakımlı güzel bir dişi at

BEDELLİ askerlikten faydalanabilme hakkına sahip gençler, 15 bin lirayı ödeyebilmek için sahip oldukları birçok şeyi internetten satışa çıkardı.

Bedelli için ilan verdiler çok uysal bakımlı güzel bir dişi at

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bedelli askerliğin de olduğu torba yasa tasarısı kabul edildi. Bunun üzerine birçok kişi, bedelli askerlikten faydalanabilmek için para bulma arayışına girdi. Bankalar 48 aya kadar vadelerde kredi hazırlarken, bazıları çareyi otomobilini, evini, traktörünü ve hayvanlarını satışa çıkarmakta buldu.

14
Bedelli için ilan verdiler çok uysal bakımlı güzel bir dişi at

Bununla birlikte online satış sitelerinde ikinci el hareketliliği oluştu. Bedelli askerlik ücretini karşılayabilmek için satışa sunulanlar arasında arsa, ev, iş yeri, otomobil, motosiklet, ticari ve deniz araçları, traktör, çelik jant, bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesi, kamera, kol saatinin yanı sıra inek ile at gibi hayvanlar da yer aldı.

24
Bedelli için ilan verdiler çok uysal bakımlı güzel bir dişi at

Bedelli askerlik için ürünlerini satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekti:

34
Bedelli için ilan verdiler çok uysal bakımlı güzel bir dişi at

'Çerkezköy ve Kapaklı bölgesinde 2 arsa, piyasanın 15 bin lira aşağısında, bedelli askerlik için acil satılıktır', '7 yaşında. Arabaya da koşar. Çok uysal bakımlı güzel bir dişi at. Ormana gider, eşinizi dostunuzu gönül rahatlığıyla bindirebilirsiniz', 'Tertemiz hiçbir çiziği, hasarı olmayan çok memnun olduğum motorumu askerlikten dolayı satıyorum. Alana hayırlı olsun.'

44
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro