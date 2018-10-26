Bedelli için 8 gün kala uzun kuyruklar oluştu

Misafir 26 Ekim 2018 00:28 Yabancı Dil bilmiyorsan BEDEL ödersiniz ................... Sadece 2017’de TÜİK verilerine göre Türkiye’den 245 bin gencin ülkeyi terk etmesi, ‘beyin göçü’ gerçekleşmesi rastlantı değil