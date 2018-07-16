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Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu iddiası

Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu iddiası

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlikte ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak sorusu günlerdir soruluyor. Bedellide 27 yaş ve 20 bin lira Meclis'e sunulduğu iddia edildi ancak AK Parti'den yalanlama geldi. Ak Partili Turan bedellinin ekim gibi gündeme gelebileceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 16:38 - Güncelleme: 16-07-2018 16:38

4 Haziran 2018'de yapılan seçimlerden önce en çok merak edilen konulardan biri de; bedelli askerlik olmuştu. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım da olumlu sinyaller vermişti.

Nihayet bedelli askerlik çıkıyor. bedelli askerlik yaşı ve ücreti de belli oldu. Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlikte 27 yaş ve 20 bin lira Meclis'e sunuldu.

TEKLİF BELLİ OLDU: Meclis'in yeni dönemde ilk icraatlerinden biri bedelli askerlik olacak. Konuyla ilgili TBMM'ye sunulan teklifte ise; yaş 27, bedel 20 bin lira olarak belirlendi. İlerleyen günlerde yaş sınırı aşağı çekilir mi? Merak konusu.

TURAN: EKİM'DE GÜNDEME GELEBİLİR: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada bedellinin ekim gibi gündeme gelebileceğini açıkladı.

KAÇ DOĞUMLULAR BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANACAK: Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu. Peki, kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? Yaş sınırının 27 olarak belirlenmesinin ardından sınırın 1 Ocak 1991 olması tahmin ediliyor.

1992 DOĞUMLULAR BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANACAK MI: Yaş sınırının 27 olarak belirlenmesinin ardından 1992 doğumluların bedelli askerlikten faydalanıp faydalanamayacağı merak konusu oldu. Bedelli askerlikte 1 Ocak 2019'dan itibaren '27 yaşından gün alanlar' ibaresi olursa 1992 doğumlular da bedelli askerlikten faydalanabilecek.

EN SON NE ZAMAN BEDELLİ ASKERLİK ÇIKTI: Askerlik çağına gelen ancak çeşitli sebepler dolayısıyla bu görevi ifa etmede sorun yaşayan vatandaşlar için çıkartılan bedelli askerlikten, bu güne kadar yaklaşık 400 bin kişi faydalandı. İlk olarak 1987 yılında çıkartılan bedelli askerlik imkanından 18 bin 433 kişi faydalanırken, bu tarihten yaklaşık 5 yıl sonra, 1992 yılında yeniden gündeme gelen bedelli askerlik başvurularından ise 35 bin 111 kişi faydalandı.

18 BİN TL ÖDEYENLER YAPABİLDİ: Bu rakam 1999 yılında 72 bin 290, 2011 yılında 69 bin 073, en son 2014 yılında çıkartılan bedelli askerlik uygulamasında ise 203 bin 824 kişi bedelli askerlik uygulamasına dahil olmuştur. 2011 yılında gerçekleştirilen başvurulardan, 30 yaşından gün alan ve 30 bin TL tutar ödeyenler faydalanırken, 2014 yılında başvuruya açılan uygulamada ise 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğan ve 18 bin TL ödeme şansı elde edenler faydalanabildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • HAKKIMI HELAL ETMIYORUM::: 16 Temmuz 2018 17:06 18 ay askerlik serefli bir türk evladi olarak askerlik yaptim. emekli olmak icin simdi o askerde gecen günlerimi borclanmam lazim ve benim icin bir dünya para. madem öyle zengin ve siyasetcilerin cocuklarina kiyak geciliyor.. daha önceden aslanlar gibi askere giden serefli vatan evlatlarinin askerde gecirdigi günleri devlet sigortali saysin ve prim borclarini üstlensin. bizde emekli olalim. biz o zaman enayimiydik ki askere gittik? askerde gecirdigim 540 günün prim borclarinin devlet tarafindan ödenmesini istiyorum. hem askere git hemde askerlik günlerini borclan ve devlete para öde. bu adaletsizliktir, bu haksizliktir.

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