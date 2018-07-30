Bedelli askerlik yerleri illere göre askerlik yeri sorgulama

Milyonlarca askerlik yükümlüsü vatandaşın büyük bir merakla beklediği bedelli askerlikle ilgili tüm ayrıntılar sonunda netlik kazandı. Alınan karar doğrultusunda; Bedelli Askerlik ücreti 15 bin TL olurken, yaş sınırı 25 ve gün sayısı ise 21 gün olarak kesinlik kazandı. Bu bilgilerden ayrı olarak merak edilen bir diğer konu ise bedelli askerlik yapacak olan yükümlülerin temel askerlik eğitimlerini nerede ve hangi birliklerde yapacakları oldu.

Bedelli Askerlik uygulamasından yararlanacak vatandaşların hangi birliklerde ve nerede Temel Eğitim alacakları hususunda taslak çalışma gerçekleştirildi. Aynı zamanda bu uygulamaya başvuru işleminde bulunmak isteyen asker adayları yasanın Resmi Gazete üzerinden yayımlanmasından itibaren 3 ay içerisinde başvuru imkanı elde edebilecekler. 1 MİLYON 3 BİN VATANDAŞ YARARLANABİLECEK: Bununla birlikte kesin başvuru sayısının Kasım ayında kesinlik kazanması beklenirken, yapılan başvuru sayısının fazla olması halinde ise Kara Kuvvetleri’nin yanı sıra İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Eğitim Komutanlıklarının da devreye alınabilme durumu ifade ediliyor. Hayata geçirilen uygulamadan toplamda 1 milyon 340 bin vatandaşın yararlanabileceği Bedelli Askerlik hangi birliklerde eğitim verilecek? İşte, yaklaşık 400 bin civarında başvuruların beklendiği ifade edilen ve 21 gün süresince verilmesi planlanan Bedelli Askerlik kışlaları... BEDELLİ ASKERLİK HANGİ BİRLİKLERDE EĞİTİM VERİLECEK? BEDELLİ KIŞLALARI...

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir