Bedelli askerlik yaşı 27 ücreti 20 bin lira iddiası

4 Haziran 2018'de yapılan seçimlerden önce en çok merak edilen konulardan biri de; bedelli askerlik olmuştu. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım da olumlu sinyaller vermişti.

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlikte 27 yaş ve 20 bin lira teklifinin Meclis'e sunulduğu haberleri gündeme bomba gibi düştü. İddiaya ilişkin AK Parti grup başkan vekilinden gelen açıklamada bedellinin Ekim ayında gündeme geleceği duyuruldu. Şimdilik yaş ve ücret belli değil.

TURAN: EKİM GİBİ GÜNDEME GELEBİLİR: 27 yaş ve 20 bin lira ücretle ilgili açıklama yapan AK Parti grup başkan vekili Bülent Turan şu bilgileri verdi:



-"Kulis bilgileri doğru değil gündemimizde sadece OHAL var. AK Parti'nin şimdiye kadar vaat edip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu (bedelli askerlik) olacaktır. Şahsi kanaatim odur ki Ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum" .

EN SON NE ZAMAN BEDELLİ ASKERLİK ÇIKTI: Askerlik çağına gelen ancak çeşitli sebepler dolayısıyla bu görevi ifa etmede sorun yaşayan vatandaşlar için çıkartılan bedelli askerlikten, bu güne kadar yaklaşık 400 bin kişi faydalandı. İlk olarak 1987 yılında çıkartılan bedelli askerlik imkanından 18 bin 433 kişi faydalanırken, bu tarihten yaklaşık 5 yıl sonra, 1992 yılında yeniden gündeme gelen bedelli askerlik başvurularından ise 35 bin 111 kişi faydalandı.

18 BİN TL ÖDEYENLER YAPABİLDİ: Bu rakam 1999 yılında 72 bin 290, 2011 yılında 69 bin 073, en son 2014 yılında çıkartılan bedelli askerlik uygulamasında ise 203 bin 824 kişi bedelli askerlik uygulamasına dahil olmuştur. 2011 yılında gerçekleştirilen başvurulardan, 30 yaşından gün alan ve 30 bin TL tutar ödeyenler faydalanırken, 2014 yılında başvuruya açılan uygulamada ise 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğan ve 18 bin TL ödeme şansı elde edenler faydalanabildi.