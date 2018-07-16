Bedelli askerlik yaş sınırı 2018 kaç para oldu son bedelli haberi

2018 bedelli yaş sınırı kaç, bedelli parası ne kadar oldu aramaları son bir saat içinde arttı milyonlarca vatandaş meclise sunulan yeni bedelli askerlik teklifine verilecek karara kilitlendi. Meclis'e sunulan bedelli askerlik teklifi ekim ayında görüşülecek, yani bedelli askerlik teklifi son karar 2018 ekim ayında belli olacak.

TEKLİF BELLİ OLDU: Meclis'in yeni dönemde ilk icraatlerinden biri bedelli askerlik olacak. Konuyla ilgili TBMM'ye sunulan teklifte ise; yaş 27, bedel 20 bin lira olarak belirlendi. İlerleyen günlerde yaş sınırı aşağı çekilir mi? Merak konusu.

EN SON NE ZAMAN BEDELLİ ASKERLİK ÇIKTI: Askerlik çağına gelen ancak çeşitli sebepler dolayısıyla bu görevi ifa etmede sorun yaşayan vatandaşlar için çıkartılan bedelli askerlikten, bu güne kadar yaklaşık 400 bin kişi faydalandı. İlk olarak 1987 yılında çıkartılan bedelli askerlik imkanından 18 bin 433 kişi faydalanırken, bu tarihten yaklaşık 5 yıl sonra, 1992 yılında yeniden gündeme gelen bedelli askerlik başvurularından ise 35 bin 111 kişi faydalandı.



18 BİN TL ÖDEYENLER YAPABİLDİ: Bu rakam 1999 yılında 72 bin 290, 2011 yılında 69 bin 073, en son 2014 yılında çıkartılan bedelli askerlik uygulamasında ise 203 bin 824 kişi bedelli askerlik uygulamasına dahil olmuştur. 2011 yılında gerçekleştirilen başvurulardan, 30 yaşından gün alan ve 30 bin TL tutar ödeyenler faydalanırken, 2014 yılında başvuruya açılan uygulamada ise 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğan ve 18 bin TL ödeme şansı elde edenler faydalanabildi.