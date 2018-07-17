Bedelli askerlik yapacaklar tazminat alabilecek mi? İşsizlik maaşı...

Bedelli askerliğin çıkması kesinleşti. 25 yaş üstündeki vatandaşlar 15 bin lira ödedikten sonra 25 gün zorunlu askerlik yapacak. Şimdi cevabı en çok merak edilen soru "Bedelli askerlikten faydalanan vatandaşlar 25 gün askerlik yapacakları için çalıştıkları kurumdan tazminat alabilecekler mi?" oldu. İşte herkesin yanıt aradığı "bedelli askerlik yapanlar tazminat alabilecek mi?" sorusunun yanıtı...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tarafından yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yaşı en az 25 olanların 15 bin lira karşılığında faydalanabilecek. Geçmiş dönem bedelli askerliğin tersine bu kez 25 gün askere gitmek zorunlu olacak. Bu durum bedelli bekleyenler çalışanların aklına "bedelli askerlik yapmaya giden çalıştığı işyerinden tazminat alabilecek mi?" sorusunu getirdi.

İSTERLERSE TAZMİNAT ALABİLECEKLER... 25 günlük askerlik yapacak vatandaşlar istedikleri takdirde çalıştıkları kurumdan tazminatlarını alabilecekler. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen bireyler bunun dışında ücretsiz izin veya yıllık izin kullanarak da 25 günlük askerlik yapabilecekler.

İŞTE İŞ KANUNUNDAKİ TAZMİNAT MADDESİ... 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi çalışanlardan askere gidenlere işverenleri kıdem tazminatı ödemek zorundadır. Kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemelerin olduğu 1475 Sayılı Kanun’un 14. maddesine göre;

TAZMİNAT İÇİN EN AZ BİR YIL YARTI VAR... Bağlı çalıştığı işveren emrinde en az 1 yıldan beri hizmet akdi ile çalışan erkek işçilerde, muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş akitlerini feshedenlere, kıdem tazminatı ödenir.

SÜLÜSÜNÜ GETİREN TAZMİNATINI ALIR... Bunun için işçi askere gitme kağıdı olarak da bilinen sülüslerini işverene vererek, askere gideceklerini ve kıdem tazminatlarını istediklerini beyan etmelidirler.

KIDEM TAZMİNATINI ALMAZ İSE... Ancak, işçi kıdem tazminatını almayı istemez ise asker dönüşü aynı işyerinde işe başladığında, kıdem süresi birleştirilir aksi halde birleştirilmez.

TAZMİNATINI ALMADAN ASKERE GİDENE DÖNÜNCE İŞ GARANTİSİ YOK.. Askere giderken kıdem tazminatı almadan askere gitmek, dönüşte o işyerinde işe başlamayı garanti etmez.

GAZETECİLER İÇİN DURUM FARKLI... 5953 sayılı Basın İş Kanunu gereğince çalışanlar da ise durum farklıdır. Askere giden gazeteci-haberci, kıdem tazminatı isteyemez ama askerlik süresi boyunca işveren her ay yarım maaşını ödemek zorundadır.

TAZMİNAT ALIP ASKERE GİDEN DÖNÜŞTE İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?.. Terhis olan asker işsizlik sigortasından yararlanabilir mi? Kişi terhis sonrasında iş arama sürecinde işsizlik sigortasından faydalanabilmektedir. Ancak bazı şartları sağlıyor olması gerekir.

- İşten ayrılmadan önceki son üç yılda en az 600 gün prim ödenmesi

Bu primlerin son 120 günü kesintisiz olması,

- İş sözleşmesinin feshedildiği tarihten askere gidilen tarihe kadar geçen sürenin 90 günü geçmemiş olması gerekmektedir.

- İşsizlik maaşı için terhis tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde başvuruda bulunması gerekmektedir, aksi halde 30 günü geçen süre, işsizlik maaşı için hak kazanacağı süreden düşecektir.