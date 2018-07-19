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Bedelli askerlik teklifinin günü ve saati belli oldu

Bedelli askerlik teklifinin günü ve saati belli oldu

Bedelli askerlik yasa teklifinin pazartesi günü saat 13.00'te komisyonda görüşüleceği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 15:38 - Güncelleme: 19-07-2018 15:38

Uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde yer alan bedelli askerlik yasa teklifinin pazartesi günü saat 13.00'te komisyonda görüşüleceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'ye sunulan "Bedelli Askerlik Yasa Teklifi"ne ilişkin, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

'HAYIRLI OLSUN'
Bakan Akar, paylaşımda, "Bedelli askerlik yasa teklifi yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 19 Temmuz 2018 17:16 Reis bizi afrine. Gotur iyen dantelalılar bedelli çin sıraa girdiler. Ayne çuruk raporu alıp askerden sıvışan sedat peker gibi.

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