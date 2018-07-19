Bedelli askerlik teklifinin günü ve saati belli oldu

Uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde yer alan bedelli askerlik yasa teklifinin pazartesi günü saat 13.00'te komisyonda görüşüleceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'ye sunulan "Bedelli Askerlik Yasa Teklifi"ne ilişkin, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

'HAYIRLI OLSUN'

Bakan Akar, paylaşımda, "Bedelli askerlik yasa teklifi yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.