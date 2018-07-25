Bedelli askerlik teklifinin birinci maddesi kabul edildi

Bedelli askerlik düzenlemesinde ilk madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yurt dışında yaşayanlar 2 bin euro ödeyerek bedelli askerlik yapmış sayılacak.

TBMM Genel Kurulunda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlandı.

YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLAR İÇİN 38 YAŞ SINIRI KALDIRILIYOR

Genel Kurulda görüşülen teklifin tümü üzerinde, siyasi parti grupları adına milletvekilleri söz aldı. Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Teklifin ilk maddesi Meclis'te kabul edildi. Yurt dışında yaşayanların 2 bin euro ödeyerek bedelli askerlik yapmış olacaklar. Yurt dışında yaşayanlar uzaktan eğitimi tamamlamak zorunda olacak. 38 yaş sınırı da kaldırılıyor.