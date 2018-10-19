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Bedelli askerlik kredisini 'bir taşla' çaldılar

Bedelli askerlik kredisini 'bir taşla' çaldılar

KAYSERİ'de 3 hırsız, bir kişinin bankadan çektiği 11 bin 500 lirayı, otomobiline taş atıp oyalayarak çaldı.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 14:02 - Güncelleme: 19-10-2018 14:02

Berkay Korkmaz, bedelli askerlik ödemesi amacıyla kredi başvurusunda bulunduğu bankanın Eski Sanayi Şubesi'nden parayı altıktan sonra 38 KM 240 plakalı otomobiliyle 6002. Cadde'de seyrederken bir kişi arabasına taş attı.

TAŞ ATAN KİŞİNİN YÖNÜNÜ GÖSTERİP ARAÇTAN UZAKLAŞMASINI SAĞLADILAR
Arabasından inen Korkmaz, tanımadığı kişinin, taşı atanın gittiği yönü göstermesi üzerine kaçan zanlının peşinden bir süre koştu. Bu sırada aracındaki 11 bin 500 lirasını birinin aldığını gören ve araca doğru koşmaya başlayan Korkmaz, hırsızı yakalayamadı.

Korkmaz'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarıyla görüşüp, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamarası görüntülerini inceledi. Ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı caddede esnaflık yapan Süleyman Renkliergil, birinin taş atıp arabayı durdurduğunu söyledi.

Renkliergil, "Adam arabadan inince birisi ona taş atanın kaçtığını söylemiş. Adam taş atanın peşinden koşarken hırsız parayı arabadan almış." dedi. 

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Kaynak : AA

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