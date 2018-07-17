Bedelli askerlik kredi ödeme tablosu İş Bankası 15 bin aylık ödeme

Bedelli askerlik son haberler binlerce vatandaşı heyecanlandırdı. Resmi açıklamaya göre bedelli askerlik yaş sınırı ve fiyatı belli oldu. 2018 bedelli askerlik fiyatı 15 bin lira oldu. Peki İş Bankasından bedelli askerlik için 15 bin lira kredi çekecek bir vatandaş kaç ay vade ile aylık kaç para kredi ödemesi yapacak?

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ HESAPLAMA: Bedelli askerlik fiyatı hakkında resmi açıklama geldi. Bedelli askerlik fiyatı 15 bin lira oldu.

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İHTİYAÇ KREDİSİ: Bedelli askerlik için şuan özel bir kredi yok. Ancak bedelli askerlik çıkması durumda gençler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Şuan piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.

KREDİ ÇEKMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR: Başta da belirttiğimiz gibi bedelli askerlik için çıkarılmış özel bir kredi kampanyası yok. Bedelli askerliğe gitmek isteyen gençler hali hazırdaki ihtiyaç kredisi kampanyalarından yaralanarak kredi çekiyorlar.

İşte ihtiyaç kredisi için aranan şartlar:

Banka borcu yasal takip sürecine girerek adı kara liste içerisine giren kişilerin ne yazık bu krediyi kullanmaları kesinlikle mümkün olmuyor. Bunun yanından bankalardan kırmızı kalem yemek olarak ta anılan bu durum karşısında kara listedeyken kredi çekilmesine bankalar kesinlikle izin vermiyor. Kişi kara liste affı ile listeden çıksa dahi çoğu zaman banka ancak şu anda çok yüksek aylık gelir belgesi sunarsa kredi onayı verebiliyor.

Bunun yanı sıra ihtiyaç kredisi çekme koşulları arasında yer alan aylık düzenli gelire sahip olmak ve bu geliri belgelemekte aranılan bedelli askerlik kredisi koşulları arasında yer alıyor. Bedelli askerlik kredisi çekmek için kredi notu sorgulaması da yapılıyor.

Ziraat Bankası kredi notu ortalaması için en düşük kredi notu 1300 puan ve üzerinde olmasını istiyor. Yani orta riskli kredi notu olan kişilerin dahi kredi onayı almaları için 1300 puan ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası düşük kredi notuna bedelli askerlik kredisi onayı ne yazık ki vermiyor. Yani bedelli askerlik kredisi kullanmak için kredi notu ortalaması ve aylık gelir belgesi yeterli oluyor.

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