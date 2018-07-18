Bedelli askerlik kaç doğumluları kapsıyor 1993'ten önce doğanlar...

Bedelli askerlik için beklenen karar geldi. 25 yaş ve 15 bin lira ücret karşılığında 25 günlük askerlik yapılacak. AK Parti grup başkan vekili Bülent Turan son dakika haberleri verdi. Bugün plan ve bütçe komisyonuna hazırlanan bedelli teklifi gidiyor. 5 milyon kişi bedelli askerlik bekliyordu.

Bedelli askerlik doğum tarihi: Bedelli askerlik 1993 doğumluları da kapsıyor. 1993 ve öncesi 2018 yılı bedellisinden faydalanırken 31 Aralık 1994 doğumlular bu fırsatı kaçırdı.

Bedelli ne zaman çıkacak? : AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerliğin önümüzdeki hafta meclisin gündemine geleceğini duyurdu.

Bedelli yaşı 25 olunca... : Bedelli askerlik için ilk başta düşünülen 27 yaş sınırı 25'e çekilince en az 400 bin kişinin bundan yararlanmak için başvuru yapacağı hesap ediliyor. Zaten 25 yaşa indirilmesi kararında da çok sayıda kişinin bundan faydalanacak olması etkili oldu. 25 yaş hükmü getirilince yükümlülerin yüzde 93'ü bedelli kapsamına giriyor.

Ziraat bankası 48 taksitli bedelli askerlik kredisi : Bedelli askerlik düşünenler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor. 15 bin lira 48 ay vade ile bedelli askerlik kredisi çeken bir kişi aylık 489,43 ödeme yapacak.

12 ay için Vakıfbank'tan kredi çekilirse : Vakıfbank'ta şu anda yaz kredisi kampanyası var. 15 bin liralık bedelli 48 ay geri ödemeli çekilirse aylık taksiti 499,04 TL oluyor. Toplamda ise ödenen rakam 15 bin lira için 23.953,31 lirayı buluyor.

İşbankası 15 bin lira bedelli kredisi : İşbankası bireysel kredilerde faiz oranı yüzde 1.77 civarında. İş bankası 245,40 TL kredi masrafı alıyor. İş bankasından 48 taksitli 15 bin lira bedelli kredisi çekenler aylık olarak 493,02 TL lira taksit ödeyecekler.

Halkbankası 15 bin lira kredi faizi : Halkbankası en hesaplı krediye veren bankalardan biri. İhtilyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.63. Halkbanktan 48 taksitli 15 bin lira bedelli kredisi çekenler aylık olarak 484,66 TL lira taksit ödeyecekler. Geri Ödenecek Toplam Tutar 23.263,65 TL olacak. Halkbankası 231 lira dosya ücreti alıyor.

İNG Bank kredi faizi hesaplı olan bankalardan biri. Yüzde 1,74 faizle kredi veren İng Bankasında 15 bin lira çeken aylık 1.426 ödeyecek. Toplamda ödeme 17.112,84TL olacak. 48 taksitli 15 bin lira bedelli kredisi çekenler aylık olarak 498 TL lira taksit toplamda ise 23.895,84 TL ödeyecekler.