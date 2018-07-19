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Bedelli askerlik için kritik tarih belli oldu

Bedelli askerlik için kritik tarih belli oldu

Uzun süredir gündemde olan ve AK Parti'nin hazırladığı torba yasa teklifine eklenen bedelli askerlik düzenlemesinin TBMM'de ne zaman görüşüleceği belli oldu. Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren torba yasa 23 Temmuz Pazartesi günü görüşülecek.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 09:55 - Güncelleme: 19-07-2018 09:55

Bedelli askerlk düzenlemesi 18 maddelik torba yasa ile TBMM gündemine gelecek. Düzenlemeye göre 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar 15 bin lira bedel ve 28 gün zorunlu askerlik eğitim şartıyla bedelli askerlikten yararlanacak.

Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komsyonu bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı torba yasayı görüşmek üzere 23 Temmuz Pazartesi 13:00'te toplanacak.

BEDELLİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ: Seçim kampanyalarına da damgasını vurarak kamuoyunda büyük beklenti yaratan bedelli askerlikle ilgili yasa teklifi dün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklife göre 25 yaş ve üzeri doğumlular, 15 bin Türk Lirası ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimi almaları koşuluyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Çalışanlar temel askerlik eğitimi süresince ücretsiz izinli sayılacak. Yurtdışında yaşayanların ödediği 1000 Euro’luk tutar 2 bin Euro’ya çıkarılırken, 38 yaş sınırı da kaldırılıyor.

BEDEL TEK SEFERDE ÖDENECEK: Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılabilmeleri için de, başvurularda 15 bin Türk lirası ya da Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek. Kamu ve özel sektör çalışanlarından bu uygulamadan yararlananlar ise temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız ya da ücretsiz izinli sayılacaklar.

CEZALAR KALKACAK: Bu düzenleme hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek. Düzenleme tarihinden önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına ilişkin kararlardan ötürü askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri halinde yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın uygulamadan yararlanabilecekler.

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