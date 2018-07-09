Bedelli askerlik için düzenleme yapılacak mı?

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Şentop TBMM'deki Cumhurbaşkanlığı yemin töreni öncesi soruları yanıtladı. Şentop bedelli askerlik konusunda "Bedelli askerlik ile ilgili kanunlar yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir. TSK ihtiyaçlarına göre yapılabilir" ifadelerini kullandı

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Şentop, bedelli askerlik konusunda, "Bedelli askerlik ile ilgili kanunlar yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir" dedi.

"TSK İHTİYAÇLARINA GÖRE YAPILABİLİR"

Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Şentop, bedelli askerlik hakkında şu açıklamalarda bulundu.

Şentop, "Anayasa'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanun arasındaki ilişkileri belirledik. Bedelli askerlik ile ilgili kanunlar yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir. TSK ihtiyaçlarına göre yapılabilir. Bazı düzenlemeler yapılabilir" dedi.