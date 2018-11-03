Bedelli askerlik başvuruları yarın da alınacak

Askerlik şubelerinde bedelli askerlik başvuruları için yarın da mesaiye devam edilecek. Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular yarın da yapılabilecek.

İŞLEMLER PAZAR GÜNÜ DEVAM EDECEK

Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik şubelerinde yarın da işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bedelli askerlik başvuru süreci yarın akşam tamamlanacak.