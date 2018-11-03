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Bedelli askerlik başvuruları yarın da alınacak

Bedelli askerlik başvuruları yarın da alınacak

Bedelli askerlik müracaatları için askerlik şubelerinin yarın da mesaiye devam edeceği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 16:23 - Güncelleme: 03-11-2018 17:00

Askerlik şubelerinde bedelli askerlik başvuruları için yarın da mesaiye devam edilecek. Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular yarın da yapılabilecek.

İŞLEMLER PAZAR GÜNÜ DEVAM EDECEK
Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik şubelerinde yarın da işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bedelli askerlik başvuru süreci yarın akşam tamamlanacak.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • kardelen 03 Kasım 2018 17:44 Reis bizi Afrine gönder,Moskovaya göndercilerin hepsi 15 bini toparlayıp askerlik şubelerine doluştular.

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