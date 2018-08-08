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Bedelli askerlik başvuru kılavuzu 2018 yeni şartlar

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu 2018 yeni şartlar

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Bedelli askerlik uygulamasına 200 bine yakın kişi başvurdu. Yaş sınırı 25 ve fiyatı 15 bin olan bedelli askerlik başvuru kılavuzu detaylı anlatım ve başvuru şartları haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 10:10 - Güncelleme: 08-08-2018 10:10

Son bedelli askerlik için başvurular devam ediyor. Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asker adaylarının erişime asal.msb.gov.tr adresinden açıldı. e devlet üzerinden ilk başvurusu yapan adaylar 15 bin lira ücreti yatırdıktan sonra bedelli askerlik için askerlik şubelerinde işlemlerini yaptırdı. Bedelli askerlik başvuru sayısı kısa sürede 200 bine ulaştı. 

Bu sene çıkan bedelli askerlik başvuru kılavuzuna asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2018 BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR: Bedelli Askerlik başvurusunu gerçekleştiren asker adayına, ödemesi gereken miktar ve ödemenin yapılacağı banka bilgilerini içerisinde bulunduran bir belge teslim edilmektedir.

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyen kişi kendisine teslim edilen bu belgeyle birlikte bankaya gidip ödeme işleminde bulunmalıdır. Son olarak ödeme işleminin gerçekleştirildiğine ilişkin bir asıl olmak üzere toplamda üç nüsha dekontu, Bedelli Askerlik başvurusunda bulunulan merkeze iletilmelidir.

BEDELLİ ASKERLİK HANGİ BİRLİKLERDE EĞİTİM VERİLECEK? BEDELLİ KIŞLALARI...

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

BEDELLİ ASKERLİK 21 GÜNLÜK ZORUNLU TEMEL EĞİTİM KALDIRILDI MI: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)’de kabul edilen Bedelli Askerlik konusuna dair getirilen yeni düzenlemeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yasalaştı. 1 günlük Temel Eğitim ya da diğer adıyla Zorunlu Eğitim şu anki haliyle yasalaşarak yürürlüğe girdi.

KAÇ BİN KİŞİ BAŞVURU YAPTI: Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için iki gün içinde 200 bine yakın başvuru yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamak" dedi.

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