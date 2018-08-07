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Bedelli askerliğe kaç kişi başvurdu rekor sayı açıklandı

Bedelli askerliğe kaç kişi başvurdu rekor sayı açıklandı

Bedelli askerlikle ilgili son rakam açıklandı. Bedelli askerliğe iki günde rekor başvuru yapıldı. İki gün içinde tam 200 bine yakın kişi başvurdu. Son tarih olan 3 Kasım'a kadar 1 milyondan fazla başvurunun yapılması bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 13:07 - Güncelleme: 07-08-2018 13:07

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla bedelli askerlik uygulamasına ilişkin çalışmalar hızlandırıldı. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından iki gün içinde 200 bine yakın başvuru yapılırken Bakan Akar, "Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır" dedi.
 
Bedelli askerlik uygulamasına yönelik çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının ilgili birimlerinin katılımıyla yoğun bir şekilde devam ediyor. Sürece Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri de katkı sağlıyor.

TÜM DETAYLAR MASAYA YATIRILIYOR: Bakanlıktaki toplantılara zaman zaman Milli Savunma Bakanı Akar da başkanlık ediyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile diğer ilgililerin de yer aldığı toplantılarda bedelli askerlik uygulamasının tüm detayları masaya yatırılıyor. Milli Savunma Bakanı Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bedelli askerliğe başvuracak gençlerin ve ailelerinin beklentilerinin farkında olduklarını, bunların tam olarak karşılanması için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

YÖK'LE PROTOKOL İMZALANDI: Akar, bu kapsamda YÖK ile yapılan protokolle gençlerin öğrenimlerine devam ve sınavlarıyla ilgili oluşabilecek sorunların da ortadan kaldırıldığını ifade etti.

AKAR: HEDEFİMİZ GENÇLERİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE YARARLANMASI: Bedelli askerlik uygulamasına yönelik Bakanlığın, Genelkurmay Başkanlığının ve Kuvvet Komutanlıklarının koordineli olarak çalıştığını vurgulayan Akar, " Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır " diye konuştu. Öte yandan bedelli askerlikten yararlanmak için iki gün içinde 200 bine yakın başvurunun yapıldığı belirtildi.

BAŞVURU SAYISI: Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak.Yurt dışında yaşayanlar ile resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha fazla süreyle çalışanlar, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILABİLİYOR: Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen hak sahipleri, 3 aylık başvuru süresi içinde işlemlerini gerçekleştirecekler. Başvurular, askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten yapılacak. Yurt dışında yaşayanlar da benzer şekilde başvurularını e-Devlet'ten ve konsolosluklardan yapabilecekler.Hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim ederek celp duyurusunu bekleyecekler.

ÜÇ AYLIK SÜRE BEKLEMEDEN BAŞLAYACAK: Askeralma Genel Müdürlüğünün planlaması sonrasında celp duyurusu yapılacak ve duyurunun ardından yoklama işlemine geçilecek. Celp duyurusunda yükümlülere fiili olarak askerlik yapacakları birlikler ile tarihleri bildirilecek. Bedelli askerlik uygulamasına, hazırlıkların tamamlanmasının ardından 3 aylık süre beklenmeden başlanacak.

Bedelli askerlikle ilgili tüm detaylar belli oldu

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayınlandı site çoktü

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Turgay 07 Ağustos 2018 13:23 Aksi halde ne memurun ne emeklinin maaşını yatıracak para kalmadı.Umutlar bedellilerde.

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