Bedelli askerlerin yemin töreninde tüyleri diken diken eden görüntüler

Ankara Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında bedelli askerlik görevini tamamlayan 2 bin 475 kişi için yemin töreni düzenlendi.

Bedelli askerlerin yemin töreninde tüyleri diken diken eden görüntüler

Ankara Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında bedelli askerlik görevini tamamlayan 2 bin 475 kişi için yemin töreni düzenlendi. Törene askeri yetkililer ve bedelli askerlik yapanların aileleri katıldı.Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, birliğe ilk teslim olan piyade er Ersoy Kılıç’ın yaş kütüğüne plaket çakmasıyla devam etti.

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Bedelli askerlerin yemin töreninde tüyleri diken diken eden görüntüler

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan askerler ile babalarıyla aynı yerde vatani görevini yapan askerlere hediye verildi. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tank Albay Burç Pekin, törende yaptığı konuşmada, terörle mücadelede şehit olan askerler için Allah'tan rahmet diledi.

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Bedelli askerlerin yemin töreninde tüyleri diken diken eden görüntüler

Pekin, yemin etmenin vatana ve bayrağa sadakatin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir onurdur. Askerlik göreviniz, ilerde çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Ettiğiniz bu kutsal andın, size, ailelerinize, Türk silahlı kuvvetlerimize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

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Bedelli askerlerin yemin töreninde tüyleri diken diken eden görüntüler

Temel eğitim boyunca bedelli askerlerle ilgilenen komutanlara da seslenen Pekin, şöyle konuştu: "Atalardan yadigar Mehmetçik ruhunu evlatlarımıza sevgiyle aşıladınız. Onlara sizler Mehmetçiksiniz, kardeşsiniz dediniz. En önemlisi ise aldığınız emanetleri bugün, anne ve babalarının karşısına büyük bir gururla dimdik çıkardınız. Emek ve gayretlerinizden dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyor ve yürekten kutluyorum."

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