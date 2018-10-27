Bedelli askerlere müjde... Hafta sonu da hizmet verecek

Bedelli askerlik başvuru süresinin bitimine sayılı günler kala, asker adaylarının askerlik şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturması bakanlığı harekete geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada askerlik şubelerinin hafta sonu da hizmet vereceğini bildirdi. Buna göre başvuru yapmak isteyen adaylar 27, 28 ve 29 Ekim 2018 tarihlerinde de başvurularını askerlik şubesinden gerçekleştirebilecek.