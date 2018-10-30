Bebekli kadını döverek bayılttı!

KAHRAMANMARAŞ merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki bir alışveriş merkezi yanında bulunan boş arsada meydana gelen olayda; ismi öğrenilemeyen kadın kucağında bebeği ve yanında bulunan iki çocuğunun yanında eşi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından herkesin gözleri önünde darp edildi.
Aldığı darbeler nedeniyle fenalaşan kadın, kucağındaki bebeğiyle yere yığıldı.
Kadının bayılmasıyla panikleyen kişi ise, annenin altında kalan bebeği aldı.
Yaşanan şiddet çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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