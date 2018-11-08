Bebeklerin sürekli dil çıkarmasının sebebi sandığınız gibi değilmiş!

İnsanoğlu elini tanıma, o elin objeleri kavrama özelliği olduğunu doğumdan hemen sonra anlayamaz. İlk önce parmak kavrama refleksiyle eline değen nesneye istemsiz avucunu kapatan bebek daha sonra duyuların artmasıyla istemli el hareketine geçiyor.

Bebeklerde emme refleksi olarak bilinen refleks en ilkel reflekstir. Anne karnında başlayan bu refleks sayesinde beyinde dil ve ağız duyusu için olan bilgiler de daha erken gelişiyor.

Bebekler bir şeye ulaşmak için dilini çıkarır

Bebekler gördüğü bir nesneye uzanmak, onu algılamak istediğinde elini henüz bilmediği için diliyle uzanmak istiyor. Dil hareketleri, baş boyun hareketlerinden bile önceye dayanır. Yani yeni doğan bebeğin dil çıkarması, herhangi bir şeyi tutma ya da ulaşma amacıyla bildiği tek uzvu kullanarak yaptığı bir harekettir.