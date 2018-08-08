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Bebeklere doğru uyku alışkanlığı kazandırmak çok kolay!

Bebeklere doğru uyku alışkanlığı kazandırmak çok kolay!

Bebeklerine doğru uyku alışkanlığı kazandırmak isteyen ailelerin öncelikle yapması gereken şey çocuklarının uyku problemini doğru tespit etmesi gerektiğini vurgulayan Bebek ve Uyku Danışmanı Sinem Gerger Akınal cevapla.tv'ye anlattı.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 01:00 - Güncelleme: 08-08-2018 01:00

Bebeklerine uyku eğitimi vermek isteyen ebeveynler nasıl bir yol izlemeli? sorusunu Bebek ve Uyku Danışmanı Sinem Gerger Akınal cevapla.tv'ye anlattı.

Öncelikle biz her aileye şunu öneriyoruz eğer çocuğun uykuları ile ilgili sorunları varsa gece boyu sık sık uyanıyorsa bunun kaynağını tespit etmek lazım birçok aile bunun açlıktan olduğunu düşünüyor. Ve maalesef biz bebeklerimizi aşırı şekilde besliyoruz ve bu aşırı derece gece beslenmeleri uyanmanın sebepleri haline gelebiliyor. Bir bebek eğer altıncı ayını doldurduysa biyolojik bir sıkıntısı yoksa kilosu gelişimi her şeyi yolundaysa açlığa çokta uyanmaz artık bir yetişkin gibi olur açlıktan uyuyamama durumu olmaz. Ama tabi ki yinede sizi kontrol eden bebeğinizi kontrol eden doktorunuzun önerisi ile en fazla bir yada iki gece beslenmesi yapabilirsiniz. Dokuzuncu aydan sonra ise bu artık yavaş yavaş kesilmesi gerekir. Uyku eğitimi doğru uyku alışkanlığı kazandırmak istiyorsanız öncelikle yapmanız gereken çocuğunuzun uyku problemini tespit etmek doğru uyku saatlerinde çocuğu yatırmak çünkü biz çocuğun uyku saatlerini maalesef çok kaçırabiliyoruz.

Altı aylık bir çocuk ortalama iki, iki bucuk saat arayla uyur biz onu  üç, dört saate yatırırsak çocuğumuz kısa kısa uyuyacaktır ve gece sık sık uyanacaktır. Biz çocuklarımızın aynı zamanda odalarını çok geç ayırıyoruz oda ayrılmaması da bir uyku problemi olabilir yani sizinle yatıyor yada yan beşinizde yatıyorsa bebeğiniz muhtemelen her uyku döngüsünde sizi gördüğü için uyanıp sizinle olmak emmek bazende oyun oynamak istiyor olabilir. O yüzden doğru uyku alışkanlığı kazandırmak istiyorsak üç tane ana kuralamız var. Bir çocuğumuzun biyolojik uyku saatini doğru tespit etmek doğru saate zamanında odasına ve yatağına götürmek.

İkincisi her uykudan önce çocuğunuzu rahatlatarak yani ona güzel bir rutin sunarak yatağa götürmek çok önemlidir üçüncüsü odayı ayırmamız gerekiyor, odayı ayırmadan doğru uyku alışkanlığı kazandırmak biraz zorlayabilir hem çocuğu hem sizi. Endişe etmeyin üçüncü aydan sonra erken ölüm riski kalkar dünya sağlık örgütü üçüncü aydan sonra bebeğinizin odasını güvenli bir şekilde ayırabileceğini açıklıyor. Biz sevgili türk aileleri için beşinci ayı geçmeyin diyoruz.

Kaynak: cevapla.tv

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