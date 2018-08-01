Bebek ve annenin acı haberi ailesine ulaştı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği ile hayatını kaybeden asker eşi Nurcan Karakaya'nın, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Özkan, Şarkışla Belediye Başkan Vekili Halis Lektemur ve diğer yetkililer, Nurcan Karakaya'nın (25) Şarkışla ilçesi İstiklal Mahallesi Bahar Sokak'ta oturan annesi Suudiye Demir'e (57), kızı ve torununun terör saldırısında yaşamını yitirdiği haberini verdi.

Karakaya'nın babaevinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.