Bebek kamerasındaki en korkunç anlar

Gece çekim yapan bebek kameralarına öyle görüntüler takıldı ki görenler hayrete düştü..

Ebeveynlerin bebeklerinin melek gibi uyuduğundan emin olmak için kullandıkları güvenlik kamerasına öyle görüntüler yansıdı ki, bebeklerin her birinin uzaylı olduğunu düşünmek kaçınılmaz oldu. Twitter

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Çocuklarının güvenliğini korumak için bebek kamerası kuran ailelerin başına bazen öyle ilginç şeyler gelebiliyor ki!. Düşük ışık seviyesine bağlı olarak ortaya çıkan göz yanıltıcı anlar adeta bir korku filmini andırıyor..Bakın fazlaca sevimli bulduğumuz bebeklerin kameralara nasıl görüntüleri yansıdı... Twitter

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Bebek monitörleri, bebeğinizden uzaktayken bir gözünüzün bebeğinizde olmasını sağlayan muhteşem bir icat.

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