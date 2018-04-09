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Bebek bezi cinayetinde gelişme: Beraat kararı bozuldu!

Bebek bezi cinayetinde gelişme: Beraat kararı bozuldu!

Bebek bezi nedeniyle çıkan tartışmada boğazını kemerle sıkan ve şiddet uygulayan eşini bıçakla öldüren Yasemin Kaymaklı hakkında verilen beraat kararı istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Kaymaklı, ağır tahrik altında suçu işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaymaklı’nın cezası Yargıtay tarafından onanırsa 9 yıl daha hapis yatacak.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 19:04 - Güncelleme: 09-04-2018 19:04

İSTANBUL Esenyurt’ta eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşayan Yasemin Kaymaklı, üç yıl önce çocuk bezi nedeniyle tartıştığı eşi Özkan Kaymaklı’yı bıçaklayarak öldürdü. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığın meşru savunmada mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaşla sınırı aşması sonucu eylemi gerçekleştirildiğini belirterek sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme heyeti sanık Yasemin Kaymaklı’nın cezaevinden tahliyesine de hükmetti.

Üye hakim Sadık Kahraman ise sanığın eylemi haksız tahrik altında insan öldürme suçunu oluşturduğundan bu suçtan cezalandırılması görüşünde olduğunu belirterek, karara muhalefet şerhi koydu.

Yerel mahkemenin kararının ardından Özkan Kaymaklı’nın kardeşi Gönül Yaşar, olayın 'kasten adam öldürme' suçu olduğunu belirterek dosyaya itiraz etti.

Yasemin Kaymaklı’nın avukatları ise müvekkillerine beraat verilmesi gerektiğini belirterek dosyayı istinaf mahkemesine taşıtı.

“BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM”

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Yasemin Kaymaklı, öldürdüğü eşinin kardeşi Gönül Yaşar, avukatlar ve kadın örgütleri katıldı.

Duruşmada savunma yapan Yasemin Kaymaklı ifadesinde “Beraatimi istiyorum. Yerel mahkemenin kararı doğrudur. Böyle olmasını istemezdim. Kendimi ve çocuğumu savundum. Beraatimi istiyorum” dedi. Yasemin Kaymaklı’nın avukat Oya Meriç Eyüpoğlu ise savunmasında müvekkiline beraat verilmesini talep ederek “Müvekkile olay günü işkence yapmıştır. Boynunu kemerle sıkıp parmağını kırmıştır. Yüzünü de cama vurup dişini kırmıştır. Üzerinde kemerle boğazını sıkarken kurtulup kendisini savunmak için bıçaklamıştır. Yerel mahkemenin kararına uyulmalıdır” dedi. Öldürülen Özkan Kaymaklı’nın kardeşi Gönül Yaşar ise savunmasında “kardeşimin kasten öldürüldüğünü düşünüyorum. Adalete güveniyorum, ceza almasını istiyorum” dedi.

SAVCI CEZA VERİLMESİNİ İSTEDİ

Mahkeme savıcı ise mütalaasında sanığa ceza verilmesi gerektiğini belirterek, “Somut olayda meşru savunma hali için aranan koşulların mevcut olmadığı, maktulün savunmasına göre sadece tava ve kemer ile olan saldırısına karşılık sanığın bıçakla 4 yara meydana getirmesi gözetildiğinde sanık hakkında haksız tahrik hükmünün azami miktarda uygulanmasının hakkaniyete uygun bulunduğu gözetilerek” haksız tahrik altında eşi kasten öldürmekten ceza verilmesini istedi.

Mahkeme savunmaların ardından sanığa 15 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme olayın ahır tahrik altında gerçekleştiğini vurguladı.

Mahkeme kararında, “Sanığın eşi olan maktulü ağır tahrik altında kasten öldürdüğü sabit görüldüğü katılanlar vekilleri ile Cumhuriyet Savcısının istinaf taleplerinin bu nedenle kabulüne, sanık Yasemin Kaymaklı’nın eşi Özkan Kaymaklı’yı öldürdüğü sabit görülmekle sanığın kasten nitelikli öldürme suçundan suç sebep ve saiklerine göre eylemine uyan madde gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, kabul edilen haksız tahrik nedeni ile tahrikin ağırlık derecesine göre sanığın 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın duruşmadaki hal ve tavrı lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul edilerek cezasının indirime tabi tutularak 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına” karar verdi.

Mahkeme üyesi hakim Eray Utku ise karşı oy kullanarak “İlk derece mahkemenin istinaf incelemesine konu kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu değerlendirildiğinden istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi” gerektiği vurgulandı.

ONANIRSA 9 YIL DAHA YATACAK

Kararın ardından Yasemin Kaymaklı gözyaşlarına boğuldu. Kaymaklı’ın avukatları karara itiraz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıyacaklarını belirtti. Kaymaklı, cinayetin ardından üç yıl cezaevinde kaldığı için Yargıtay’ın kararı onaması durumunda 9 yıl daha ceza yatacak.

Kaymaklı’nın avukat Oya Meriç Eyüpoğlu yaptığı açıklamada “Karar yerinde değildir. Yerel mahkeme kararına uyulmalıydı. Biz beraat beklerken ceza çıktı. Karara itiraz edeceğiz” dedi. (Fırat Alkaç - Hürriyet)

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