'Bebek benden mi değil mi'? diye sordu baltayla vahşet saçtı

Avustralya, sevgilisi ve karnındaki bebeğini savaş baltasıyla döverek öldüren erkeği konuşuyor. 2015 Şubatında 34 yaşındaki sevgilisi Fabiana Palhares’i savaş baltasıyla döverek öldüren Brock Wall’un cezası sonunda belli oldu. 11 haftalık hamile kadını ‘kıskançlığı’ gerekçe göstererek katleden erkek, iki defa müebbet hapis cezası aldı. Cinayetten önce “Umarım düşük yaparsın. Bebek benden mi, değil mi, onu bile bilmiyorum!” diyen 38 yaşındaki katilin, en az 20 yılı hapishanede geçirmesi bekleniyor.

