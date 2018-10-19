Bebeğinizin büyümesi durduysa aman dikkat!

Bebeğin sağlıklı gelişiminde büyümesi, düzenli olarak kontrol gerektiriyor. Peki bebeğin çabuk büyümesi için ne yapılmalıdır?Bebeğin büyümesinin durması neden olur? Bebeğinizin kontrollerini düzenli yaptırmazsanız bakın nasıl bir sonuç doğuruyor!

EN ÖNEMLİ SEBEBİ BESLENME YETERSİZLİĞİ

elmaelma.com'un haberine göre, boy kısalığının ebeveynlerden kaynaklanabileceğini aktaran Tarım, "Bunun yanı sıra Turner sendromu, Down sendromu gibi kromozom hastalıkları da olabilir. Çevresel faktörlere bağlı boy kısalığının en önemli nedeni ise beslenme yetersizliğidir.

BÜYÜME GERİLİĞİNE NEDEN OLABİLİR

Bu durum sosyoekonomik nedenlere bağlı olabileceği gibi beslenmeyi olumsuz etkileyen sistemik hastalıklara da bağlı olabilir. Son olarak bütün organların kronik hastalıkları, büyüme geriliğine neden olabilir. Hatta bazen önemli sağlık sorunlarının ilk bulgusu, büyüme geriliği olabilir."değerlendirmesinde bulundu.

ÇOCUĞUN BOY VE AĞIRLIK ARTIŞININ DÜZENLİ İZLENMESİ GEREKİR

Olası bir büyüme geriliğini zamanında teşhis edebilmek için çocuk hekimi veya aile hekimi muayenelerinde çocuğun boy ve ağırlık artışının izlenmesi gerektiğini belirten uzman şunları kaydetti:"Büyüme geriliği, bazen küçük kardeşin boyunun büyük kardeşi geçmesiyle fark edilebilir. Bu kadar gecikmemek için bazı kolay rakamlar, yol gösterici olabilir. Normal bir çocuğun boyu, 1 yaşında ortalama 75 santimetreye ulaşır. Bundan sonra senelik büyüme hızı, ikinci yılda 12,5, üçüncü yılda 10, dördüncü yılda 7,5 ve erken okul yaşında her yıl 5 santimetre kadardır. Aileler ve hekimler, büyüme hızında görülebilecek yavaşlamalara dikkat etmelidir. Ayrıca çocukların aynı giysileri bir yıldan daha uzun süre giyebilmesi de ailelere ipucu verebilir.

BÜYÜME HATLARININ KAPANMASIYLA BOY UZAMASI DURUR

Büyüme hormonu eksik çocuklar, genellikle yaşından daha genç görünür. Yüz görünümü bebeksidir. Bu nedenle aileler, çocuğun çok zeki olduğunu düşünebilir. Aslında zekası yaşına uygun ama görüntüsüne göre öndedir. Sesi ince olabilir. Vücudun orta hattındaki kusurlar, uyarıcı olabilir. Örneğin, gözlerin birbirine yakın veya uzak olması, yarık damak ve dudak, erkek çocukta penisin küçük olması, şüphe uyandırabilir. Eğer asıl sorun beyinle ilgili bir hastalıksa şiddetli baş ağrısı, şiddetli kusma ve sinir sistemi ile ilgili belirti ve bulgular görülebilir. Büyüme geriliği ne kadar erken fark edilirse tedavi şansı, o kadar yüksektir çünkü zamanla uzun kemiklerimizde yer alan ve epifiz denen büyüme hatlarının kapanmasıyla boy uzaması durur."

KALICI BOY KISALIĞINA YOL AÇABİLİR

Doktor, ergenlik gecikmesinin genellikle kemik yaşının da geri kaldığı bir durum olduğunu ve nihai boy açısından avantaj yaratabileceğini vurgulayarak, "Bu tarz ergenlik gecikmeleri, ailesel olabilir ve yapısal büyüme geriliği olarak bilinir ancak ergenlik gecikmesi, beyinde yer alan hipotalamus ve hipofiz bezindeki bir soruna bağlıysa bu gecikme, büyüme hormonu ve tiroid hormonlarının da eksikliğine neden olur ve eğer tedavi edilmezse kalıcı boy kısalığına yol açabilir" değerlendirmesinde bulundu.

SEVGİSİZ ORTAMDA YAŞAYAN ÇOCUKLARDA BASKILANABİLİR

Büyüme hormonu eksikliğinin nedeninin genellikle bilinmediğini aktaran Tarım, şunları kaydetti: "Büyüme hormonu eksikliği, bazen ailesel olabilir. Bazen de kafa travmasından sonra beyinde bulunan hipofiz veya hipotalamus bezinin zedelenmesine bağlı olabilir. Ayrıca kortizol tedavisi de büyüme hormonu salgılanmasını baskılayabilir. Büyüme hormonu, sevgisiz ortamlarda yaşayan çocuklarda psikolojik nedenlerle de baskılanabilir. Çok nadiren beyin tümörlerinde de büyüme hormonu ve hipofizden salgılanan diğer hormonlarda yetersizlik olabilir.

Kaynak: elmaelma.com