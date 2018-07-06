Bebeğinize ne kadar sarılırsanız o kadar zeki oluyor

Ohio’daki bir çocuk hastanesinde yapılan araştırma gösteriyor ki, çocuklarınıza daha çok sarılmanız onları daha zeki yapıyor.

Ohio’daki bir çocuk hastanesinde yapılan araştırma gösteriyor ki, çocuklarınıza daha çok sarılmanız onları daha zeki yapıyor. Erken doğan ve gününde doğan 125 bebekle yapılan araştırmada, bebeklerin fiziksel temasa nasıl tepki verdikleri gözlemlendi.



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Gününde doğan bebekler, erken doğan bebeklere oranla fiziksel temaslara daha fazla tepki verdiler.Araştırmacı Dr. Nathalie Maitre, bebekle kurulan fiziksel temasın veya en azından bebeği kucağınıza alıp sallamanızın bebeğin beyin gelişimine pozitif yönde katkı sağladığını aktardı.

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Maitre, Science Daily'e yaptığı açıklamada “Özellikle erken doğan bebeklerle daha fazla fiziksel temas kurulması ve ilgilenilmesi gerekiyor” dedi. Kısacası beyin gelişimi için fiziksel temas şart. Bebeğinize istediğiniz kadar sarılın ve onu kucaklamayı ihmal etmeyin.



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