Bebeğiniz 'Ce Eee oyununa' tepki vermiyorsa dikkat

“Eğer bebeğiniz bu oyunu oynarken sizi takip etmiyorsa, tepki vermiyorsa o zaman mutlaka bir doktora danışmalısınız” uyarısında bulunan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi – Psikoterapist Prof. Dr. Özgür Öner, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

CE EEE OYUNU BEBEĞE NE KAZANDIRIR?

Otizmspektrum bozukluklarındaki (OSB) en temel sorun sosyal iletişim problemidir. Anne ve babaların bebeklerindeki sosyal iletişim problemini fark etmesini sağlayacak pek çok fırsatları var. Bu fırsatlar çok erken dönemde başlıyor. Çocuklarda ilk gelişen sosyal beceri gülümseme. Bunu daha sonra anneyi izleme, ortak dikkat kurmak için parmakla işaret etme, sesler çıkarma gibi davranışlar da izliyor. Anne ve babaların bebekleriyle sık oynadıkları oyunlar da birçok ipucu sağlıyor. Bu sosyal oyunlardan bir tanesi de her anne/bebeğin oynadığı Ce Eee oyunu.

CE EEE OYUNU OTİZM TANISI İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSATTIR

Bu oyunda, otizm açısından dikkat edilecek noktalar var. Anne/baba bu fırsatı yakalarsa erken teşhis için önemli bir imkan doğar. Bu kaçırılmayacak bir fırsattır.

Öncelikle oyuna gerçek bir neşe ile katılmak gerekir. Örtü ya da eller çocukla anne arasında tutulup çocuğun ismi söylendikten sonra indirilir ve çocuğun hoşuna giden bir davranış yapılır. Daha sonra, örtü çocuk ile anne arasında iken anne bekler. Oyunun kritik kısmı buradadır. Sağlıklı bir çocuktan beklenen, çocuğun oyunu devam ettirmek için çaba göstermesidir. Bunun için çocuk size bakabilir, sesler çıkarabilir, örtüyü indirebilir. Oyunsırasında çocuğun gerçekten eğlenmesi, eğlendiğini anne ve babaya belli etmesi, oyunun devamı için çaba göstermesi, bütün bunları yaparken de göz teması, yüz ifadesi, ses çıkarma gibi davranışları bir arada kullanması beklenir.

ÇOCUK OYUNA KATILMIYORSA OTİZM TEŞHİSİ KONABİLİR Mİ?

Sosyal oyunların önemi nedeni ile bu oyunlara çocuğun katılımı, otizm tanısı için en iyi yöntem olan Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS-2) içerisinde de değerlendirilmektedir.

Tabii, tek bir davranış veya tek bir oyundaki tutum ile tanı konulamaz. Çocuk bu oyunu sevmiyor, diğer karşılıklı oyunlardan hoşlanıyor olabilir. Önemli olan, çocuğun karşılıklı sosyal etkileşim gerektiren bir oyuna nasıl katıldığı, oyundan aldığı eğlenceyi nasıl belli ettiği, oyunu sürdürmek için neler yaptığı ve kullandığı davranışları nasıl bütünleştirdiğidir. Bebektüm bunları yapmıyorsa bir doktora danışmak kesinlikle çok önemlidir.