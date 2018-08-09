Bebeğini süs havuzunda boğmaya çalıştı

Olay, Adıyaman merkez Demokrasi Pakında meydana geldi. H.P isimli bayan kucağında bebek ile Demokrasi Parkı geldi. Parkın ortasında bulunan süs havuzunun kenarına gelen bayan elindeki bebek ile havuzun içine girdi. Daha sonra kucağındaki bebeği havuzun içine sokarak boğmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar ne olduğunu anlayamadan parkın temizlik görevlisi Eşref Atalay isimli belediye temizlik işçisi koşarak kadının elinden bebeğini alarak boğulmasını son anda önledi.

Süs havuzunun içinde boğulmaya çalışılan 3 aylık erkek bebeği kadının elinden alan temizlik işçisi Eşref Atalay, çocuğu daha sonra Kızılay’ın Kan Merkezindeki görevlilerine teslim etti. Belediye işçisi hem bebeği hem de kadını havuzdan çıkarttı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri bebeği ve kadını ambulansa bindirerek Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırdı. Polis gözetiminde tedavi edilen bebek daha sonra hastane çalışanları tarafından doyuruldu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin hastanede tedavisinin süreceği aktarıldı.